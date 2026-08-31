सिद्धार्थनगर में घर के सामने से 15 माह की बच्ची लापता, पुलिस जांच में जुटी

संवाद सूत्र, मन्नीजोत, (सिद्धार्थनगर)। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भरवाटिया मुस्तहकम गांव में रविवार शाम घर के सामने से 15 माह की बच्ची के अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया। स्वजन ने आसपास के इलाकों और गांव में काफी तलाश की, लेकिन देर तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्ची की तलाश शुरू कर दी।

लापता बच्ची की पहचान सालिया पुत्री अन्नार के रूप में हुई है। स्वजन के अनुसार, रविवार शाम करीब छह बजे बच्ची घर के सामने थी। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गई। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला तो परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।