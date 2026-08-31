सिद्धार्थनगर में घर के सामने से 15 माह की बच्ची लापता, पुलिस जांच में जुटी
सिद्धार्थनगर के भरवाटिया मुस्तहकम गांव से रविवार शाम 15 माह की बच्ची लापता हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस ...और पढ़ें
HighLights
भरवाटिया मुस्तहकम गांव से 15 माह की बच्ची लापता।
रविवार शाम करीब छह बजे घर के सामने से गायब।
पुलिस ने एक व्यक्ति से पूछताछ शुरू की, तलाश जारी।
संवाद सूत्र, मन्नीजोत, (सिद्धार्थनगर)। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भरवाटिया मुस्तहकम गांव में रविवार शाम घर के सामने से 15 माह की बच्ची के अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया। स्वजन ने आसपास के इलाकों और गांव में काफी तलाश की, लेकिन देर तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्ची की तलाश शुरू कर दी।
लापता बच्ची की पहचान सालिया पुत्री अन्नार के रूप में हुई है। स्वजन के अनुसार, रविवार शाम करीब छह बजे बच्ची घर के सामने थी। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गई। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला तो परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि गांव का ही एक लड़का बच्ची को दुकान तक ले गया था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति को थाने लाकर पूछताछ शुरू की है। हालांकि बच्ची के लापता होने की वास्तविक वजह और उसके बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।
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थानाध्यक्ष डुमरियागंज श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और बच्ची की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी जुटा रही है।