सिद्धार्थनगर में सरयू नहर में डूबा 11 वर्षीय बालक, परिवार में मातम

जागरण संवाददाता, बांसी, (सिद्धार्थनगर)। पथरा थाना क्षेत्र के सिसई खुर्द (टेढ़िया चौराहा) स्थित सरयू नहर में बुधवार सुबह डूबने से 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अंश कसौधन पुत्र प्रदीप कसौधन के रूप में हुई है।

बताया गया कि अंश सुबह करीब आठ बजे एक साथी के साथ शौच के लिए गया था। इसी दौरान वह सरयू नहर में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है।