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सिद्धार्थनगर में सरयू नहर में डूबा 11 वर्षीय बालक, परिवार में मातम

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Wed, 26 Aug 2026 10:10 AM (IST)

सिद्धार्थनगर के पथरा थाना क्षेत्र में सरयू नहर में डूबने से 11 वर्षीय अंश कसौधन की मौत हो गई। सुबह शौच के लिए गए बालक के नहर में डूबने से परिवार में कोहराम मच गया है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. सिद्धार्थनगर में 11 वर्षीय बालक सरयू नहर में डूबा।

  2. पथरा थाना क्षेत्र के सिसई खुर्द में हुई घटना।

  3. सुबह शौच के लिए गया था बालक, परिवार में कोहराम।

जागरण संवाददाता, बांसी, (सिद्धार्थनगर)। पथरा थाना क्षेत्र के सिसई खुर्द (टेढ़िया चौराहा) स्थित सरयू नहर में बुधवार सुबह डूबने से 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अंश कसौधन पुत्र प्रदीप कसौधन के रूप में हुई है।

बताया गया कि अंश सुबह करीब आठ बजे एक साथी के साथ शौच के लिए गया था। इसी दौरान वह सरयू नहर में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन मौके पर पहुंचे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है।

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