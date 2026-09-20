सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में रैगिंग की शिकायत वापस, छात्र ने कहा- 'आवेश में की थी'

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में एमबीए के नवप्रवेशी छात्र ने वरिष्ठ छात्रों पर रैगिंग करने का आरोप लगाते हुए एंटी रैगिंग सेल में शिकायत की। छात्र ने ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी थी।

शनिवार को कुलपति प्रो. कविता शाह की अध्यक्षता में एंटी रैगिंग कमेटी ने मामले की सुनवाई की। कमेटी के सामने छात्र ने बताया कि कुछ छात्रों से विवाद के बाद उसने आवेश में आकर शिकायत कर दी थी। बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली।

छात्र ने कमेटी को बताया कि परिचय कार्यक्रम के दौरान वह संकाय के प्रथम तल पर लगे वाटर कूलर से पानी पीने गया था। इसी दौरान तीन-चार वरिष्ठ छात्र वहां पहुंचे। उन्होंने बाथरूम के गंदा छोड़े जाने को लेकर उससे बात की। छात्र ने इसका विरोध किया तो एक वरिष्ठ छात्र ने उसे अपशब्द कहे। छात्र ने इस पूरे घटनाक्रम का मोबाइल से वीडियो बनाने की बात भी कमेटी को बताई।