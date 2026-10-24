सिद्धार्थनगर से वाराणसी रवाना हुआ 50 किसानों का दल, कालानमक धान और सब्जी की सीखेंगे उन्नत खेती

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विभाग की ओर से 50 किसानों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण के लिए शुक्रवार को उप कृषि निदेशक राजेश कुमार ने झंडी दिखाकर वाराणसी के लिए रवाना किया। 23 से 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को कालानमक धान और सब्जी की उन्नत खेती की जानकारी दी जाएगी।

उप निदेशक कृषि राजेश कुमार ने बताया कि सब मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (एसएमएई) यानी आत्मा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले के 140 किसानों को प्रदेश के अंदर पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में पहले चरण में 50 किसानों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है।