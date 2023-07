मोहाना थाना क्षेत्र में बदगदवा टोले में पुराना मकान है। वह पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे उनको मिट्टी का एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। बच्चों ने इसे मिट्टी से बाहर निकाला तो उसमें प्राचीन सिक्के भरे हुए थे। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया क‍ि मोहाना पुलिस ने घड़ा और पुराने सिक्के को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सील किया है।

पुलिस ने घड़े और सिक्कों को कब्जे में लेते ही इसकी रिपोर्ट पुरातत्व विभाग को भेजी है।

Edited By: Vinay Saxena