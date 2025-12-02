Language
    सिद्धार्थ नगर में अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, पुलिस की दबिश में 500 क्विंटल लहन बरामद

    By Mehndi Rizvi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    सिद्धार्थ नगर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 क्विंटल लहन बरामद किया। यह कार्रवाई अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की तलाश जारी है।

    अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, इटवा। अवैध शराब को लेकर जिले से लेकर मंडल के अधिकारियों के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न स्थानों पर जांच अभियान चलाया। व्यापक कार्रवाई में अवैध कच्ची शराब के साथ भारी मात्र में लहन बरामद किया गया। अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान अंतर्गत उप आबकारी आयुक्त बस्ती प्रभार बस्ती के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई।

    आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम ओदनवाताल, सोनौली नानकर तसहित बरगदवा खुर्द एवं रामनगर क्षेत्र में नदी के किनारे स्थित झाड़ियों तथा गांव में व्यापक दबिश दी गई। करीब 75 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। जबकि 500 किलोग्राम महुआ लहन भी मिला। जिसे मौके पर नष्ट किया गया।

    उप आबकारी आयुक्त बस्ती प्रभार बस्ती एसपी पांडेय, जिला आबकारी अधिकारी सिद्धार्थनगर वीर अभिमन्यु कुमार, सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन दो-केपी चौधरी के नेतृत्व में मिश्रौलिया थाने की टीम के साथ छापे की कार्रवाई की गई।

    टीम ने मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम ओदनवाताल , सोनौली नानकार में राप्ती नदी के किनारे तथा गांव के बीच छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस बीच आबकारी अधिनियम के अंतर्गत तीन अभियोग पंजीकृत किए गए।

    छापेमारी अभियान के दौरान आबकारी निरीक्षक अवनीश कुमार पांडेय, संजय कुमार पांडेय, अमरेंद्र कुमार सिंह, ऋतिक वर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक गफ्फार खान सहित अन्य सदस्य टीम में शामिल रहे। थानाध्यक्ष मिश्रौलिया बृजेश कुमार मय फोर्स दबिस के दौरान मौजूद रहे।

    आबाकरी निरीक्षक ऋतिक वर्मा ने बताया कि अवैध शराब के विरुद्ध इसी प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। किसी भी दशा में अवैध शराब के निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।