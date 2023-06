सिद्धार्थनगर में बकरीद के पहले पुलिस ने किया पैदल मार्च, इटवा पुलिस फोर्स ने लोगों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा

मुसलमानों का बकरीद त्योहार गुरुवार को मनाया जाएगा। त्योहार की पूर्व संध्या पर बुधवार की शाम इटवा पुलिस फोर्स ने चौराहा समेत कस्बे में पैदल मार्च करते हुए नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। शांति व्यवस्था में लोगों से सहयोग की अपेक्षा के साथ सड़क किनारे के अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी कि सभी सड़क किनारे का कब्जा हटा लें जिससे पर्व मनाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

इटवा पुलिस फोर्स ने चौराहा समेत कस्बे में पैदल मार्च करते हुए नागरिकों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा

जागरण संवाददाता, इटवा, सिद्धार्थनगर : मुसलमानों का बकरीद त्योहार गुरुवार को मनाया जाएगा। त्योहार की पूर्व संध्या पर बुधवार की शाम इटवा पुलिस फोर्स ने चौराहा समेत कस्बे में पैदल मार्च करते हुए नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। शांति व्यवस्था में लोगों से सहयोग की अपेक्षा के साथ सड़क किनारे के अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी कि सभी सड़क किनारे का कब्जा हटा लें, जिससे पर्व मनाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। पुलिस क्षेत्राधिकारी जयराम के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह, निरीक्षक अपराध ओम प्रकाश तिवारी समेत पुलिस फोर्स थाने पर एकत्रित हुई। यहां से दंगा अभ्यास उपकरण के साथ सभी पैदल मार्च के लिए निकले। पुलिस फोर्स पहले चौराहे पर पहुंची। इसके बाद इटवा-बढ़नी, बांसी, डुमरियागंज व बिस्कोहर सभी चारों प्रमुख मार्ग पर मार्च किया। व्यापारियों व नागरिकों से संवाद बनाते हुए शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की। अगले माह श्रावण में निकलेगा कांवड़ यात्रा पुलिस क्षेत्राधिकारी जय राम ने कहा कि कल बकरीद पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद श्रावण मास आने वाला है। इसमें कांवड़ यात्रा निकलेगी। सभी लोग त्योहार को शांति पूर्वक मनाएं। कहीं कोई समस्या आती है तो इसकी सूचना दें, तुरंत उसका निस्तारण कराया जाएगा। किसी प्रकार की अफवाहों से बचने और इंटरनेट मीडिया पर आपत्ति जनक पोस्ट से बचने की भी अपील की। इस दौरान वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय राय, उप निरीक्षक गोपाल, नागेंद्र गोंड, वीरेंद्र पाल, जय प्रकाश, सुशील निषाद, गजानंद पाण्डेय मार्च में शामिल रहे।

