Peacock Case : नेकी करना पड़ गया भारी; घायल मोर को ले जा रहे थे उपचार कराने- दर्ज हो गया मुकदमा

Peacock : नेकी करना पड़ गया भारी; घायल मोर को ले जा रहे थे उपचार कराने- दर्ज हो गया मुकदमा

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर : राष्ट्रीय पक्षी मोर को बाइक से ले जाने के मामले में शनिवार की रात में चिल्हिया थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस इसकी जांच में जुटी तो पता चला कि मोर ले जाने वाले तस्कर नहीं, बल्कि वन कर्मी थे। वह उसे उपचार के लिए लेकर जा रहे थे। मामला स्पष्ट होने के बाद पुलिस ने मुकदमे को स्पंज किया। चिल्हिया थाना क्षेत्र के करौंदा नानकार के पास लोगों को घायल स्थित में एक मोर दिखा। गांव के दीपक कुमार ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने मौके पर वन श्रमिकों को भेजकर मोर को अपने कब्जे में ले लिया और वह उसे बाइक से धेंसा स्थित नर्सरी लेते गए। इस दौरान किसी ने बाइक से मोर को ले जाते समय का वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रचारित कर दिया। पुलिस ने मामले को संज्ञान लिया और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत चिल्हिया थाने में तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया। बाद में वायरल वीडियो के फोटो के जरिये तीनों श्रमिकों की पहचान की। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्होंने बताया कि वह मोर को उपचार के लिए नर्सरी लेकर जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि वन विभाग की रिपोर्ट पर मुकदमे का समाप्त कर दिया गया है। इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भी प्रेषित की गई है। वन विभाग से पुष्टि किए बिना ही दर्ज हो गया मुकदमा वन विभाग का कहना है कि आमतौर पर ऐसा मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस एक बार वन विभाग के लोगों से समन्वय स्थापित करती है और जानकारी लेती है, लेकिन यहां तो किसी ने पूछा ही नहीं और सीधे मुकदमा दर्ज कर दिया। धेंसा स्थित वन विभाग की नर्सरी में मोर का उपचार चल रहा है। वह पूरी तरह सुरक्षित है। मोर को उपचार के लिए लाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने गलतफहमी में मुकदमा दर्ज कर लिया था। फिलहाल मुकदमा खत्म हो गया है। चंदेश्वर सिंह प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी

Edited By: Mohammed Ammar