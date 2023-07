सिद्धार्थनगर में पुरानी रंजिश को लेकर वृद्ध पर जानलेवा हमला, चार आरोपितों ने पीट-पीटकर किया लुहलुहान

मामला सिद्धार्थनगर जिले के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत नावडीह का है। देर रात में वृद्ध अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान आरोपितों ने पुरानी रंजिश को लेकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बुरी तरह से पिटाई कर घायल कर दिया। जबतक शोर सुनकर लोग आते वृद्ध को जमीन पर तड़पता छोड़ आरोपित फरार हो गए। घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

सिद्धार्थनगर में पुरानी रंजिश को लेकर वृद्ध पर जानलेवा हमला। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिस्कोहर (सिद्धार्थनगर), जागरण संवाददाता। सिद्धार्थनगर जिले के त्रिलोकपुर थानांतर्गत ग्राम पंचायत नावडीह में पुरानी रंजिश में एक 58 वर्षीय वृद्ध पर विपक्षियों ने जानलेवा हमला करते हुए बुरी तरह से पिटाई कर दी। जिससे उनका सिर फट गया। आनन-फानन अस्पताल पहुंचाया गया तो कई टांके लगाए गए हैं। घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रहा है। पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। यह है पूरा मामला गांव निवासी निबऊ यादव बीती शनिवार की रात करीब 10 बजे गांव में जा रहे थे, कि तभी पुरानी रंजिश में गांव के ही चार लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। पिटाई इस तरह की सिर फट गया। बृद्ध बेहोशी स्थिति में जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। इसके बाद विपक्षी भाग खड़े हुए। कुछ लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो लहूलुहान निबऊ को देख सन्न रह गए। शोर सुनकर काफी लोग एकत्रित हो गए। स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। घरवालों व आसपास के मौजूद लोगों की सहायता से गंभीर रूप से घायल वृद्ध को आनन-फानन बिस्कोहर स्थित निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, पर गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा में उपचार के लिए लाए गए। प्रथम उपचार के बाद यहां भी डाक्टरों ने रेफर कर दिया। स्वजन उन्हें गोंडा स्थित अस्पताल ले गए, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घायल निबऊ के भाई भुर्रे ने जानलेवा हमला करने संबंधित तहरीर थाने पर दी। क्या कहती है पुलिस थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह ने कहा कि तहरीर के आधार पर शेषराम, नरदाहे, अयोध्या व चिन्नी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

