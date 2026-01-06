नेपाल हिंसा का असर सीमा तक, सिद्धार्थनगर के सीमाई क्षेत्रों में चौकसी कड़ी

संवाद सूत्र, ककरहवा। पड़ोसी देश नेपाल में भड़की हिंसा को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर स्थित ककरहवा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा पर तैनात सभी भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। नेपाल से आने-जाने वाले लोगों से सघन पूछताछ के बाद ही भारतीय सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। मुख्य मार्गों के साथ-साथ पगडंडी रास्तों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

नेपाल एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के पारसा जिला और धानुषा जिला में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। धानुषा जिले में मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना के बाद हालात बिगड़े और हिंसा भड़क उठी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नेपाल सरकार ने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है।

कई स्थानों पर नेपाल पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने के साथ हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। नेपाल में जारी हिंसा का असर अब भारत–नेपाल सीमा पर साफ दिखने लगा है। ककरहवा समेत सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और एसएसबी के जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग कर जांच की जा रही है, वहीं पगडंडी रास्तों से किसी भी संदिग्ध की घुसपैठ रोकने के लिए संयुक्त गश्त तेज कर दी गई है।