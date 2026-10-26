पर्स में छिपाकर रखी थी ब्राउन शुगर, नेपाल पुलिस ने युवती को दबोचा; सप्लायरों की तलाश में जुटी टीम

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। नेपाल पुलिस ने कपिलवस्तु जिले की शिवराज नगरपालिका-दो के हल्लानगर में एक घर की तलाशी के दौरान युवती के पर्स से 9.240 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर युवती को हिरासत में लिया।

कपिलवस्तु नेपाल के पुलिस उपाधीक्षक दीपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर से एक महिला के मादक पदार्थ तस्करी में शामिल होने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस टीम ने रविवार शाम हल्लानगर निवासी अस्मिता बोहरा के घर छापा मारा।