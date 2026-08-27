नेपाल बाढ़ से तबाही, सिद्धार्थनगर में परिजनों के लिए हेल्पलाइन जारी

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। पड़ोसी देश नेपाल में भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। रसुवा और नुवाकोट जिलों में बस्तियां, सड़कें, पुल और जलविद्युत परियोजनाएं सैलाब की चपेट में आ गईं। रात तक 160 लोगों की मौत और 860 से अधिक लोगों के लापता होने की सूचना है। इनमें 133 भारतीय भी शामिल बताए गए हैं।

इस भयावह स्थिति को देखते हुए सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हालांकि जिले में नेपाल की बाढ़ का फिलहाल कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन के निर्देश पर जारी 05544-297030 हेल्पलाइन नंबर जिले के लोगों के लिए है। नेपाल में रहने वाले किसी व्यक्ति के फंसे होने, उससे संपर्क नहीं हो पाने या किसी तरह की परेशानी की सूचना इस नंबर पर दी जा सकती है। नेपाल में रह रहे स्वजन की कुशलक्षेम जानने या किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर भी लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन का उद्देश्य किसी आकस्मिक स्थिति में सूचना जुटाने और संबंधित स्तर पर समन्वय स्थापित करने में तेजी लाना है।