नेपाल बाढ़ का भयावह सच: PM बालेन शाह ने संसद में बताया- 1114 की मौत और हजारों लापता

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन (बालेंद्र) शाह के बुधवार को प्रतिनिधि सभा में दिए संबोधन की जानकारी ई-कांतिपुर समेत नेपाली मीडिया के चैनलों और पोर्टलों पर प्रसारित हो रही है। नेपाल प्रधानमंत्री ने सदन को भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई विनाशकारी बाढ़ से हुई तबाही का ब्यौरा देते हुए बताया कि आपदा में अब तक 1114 लोगों की मौत हो चुकी है और 3916 लोग लापता हैं। करीब 12 हजार लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उन्होंने आपदा में हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है।

बालेन शाह ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के लिए सरकार ने राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से एक अरब रुपये का तत्काल बजट जारी किया है। प्रभावित 15 नगरपालिकाओं में राहत और बचाव कार्यों को गति देने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री दैवीय आपदा बचाव कोष का विवरण भी सदन में रखा।