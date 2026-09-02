भोटेकोशी बाढ़ त्रासदी: 1036 शव बरामद, 911 की पहचान बाकी, हजारों लापता

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नेपाल के भोटेकोशी नदी की भयावह बाढ़ के बाद राहत और खोज अभियान के बीच अपनों की तलाश में भटक रहे परिवारों की पीड़ा अब भी कम नहीं हुई है। नेपाल जिला प्रशासन रसुवा ने बुधवार सुबह आठ बजे तक का अद्यतन आंकड़ा जारी किया है। इसके अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में खोज, उद्धार और राहत कार्य के लिए नेपाल पुलिस के 7992 जवान परिचालित किए गए हैं। अभियान में 65 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 25 लोगों का अब तक संपर्क नहीं हो सका है।

35 दिन बाद भी तलाश जारी, अपनों की राह देख रहे परिवार

जिला प्रशासन के अनुसार बाढ़ के बाद अब तक 1036 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें 31 बालक, 45 बालिकाएं, 226 महिलाएं और 307 पुरुष शामिल हैं। इसके अलावा 427 शवों के आंशिक अंग मिले हैं। इन बरामद शवों में से 95 शव संबंधित पक्षों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। वहीं 911 शवों की पहचान नहीं हो सकी है, जिनका विवरण वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। प्रशासन ने 1,113 शवों का लाश जांच-मुचुल्का भी किया है।