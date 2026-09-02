भोटेकोशी बाढ़ त्रासदी: 1036 शव बरामद, 911 की पहचान बाकी, हजारों लापता
नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई भयावह बाढ़ के बाद अब तक 1036 शव बरामद हुए हैं, जिनमें से 911 ...और पढ़ें
HighLights
भोटेकोशी बाढ़ में 1036 शव बरामद, 911 अज्ञात।
7992 पुलिसकर्मी खोज और बचाव अभियान में तैनात।
4308 लोग लापता, 6451 घायल निकाले गए।
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नेपाल के भोटेकोशी नदी की भयावह बाढ़ के बाद राहत और खोज अभियान के बीच अपनों की तलाश में भटक रहे परिवारों की पीड़ा अब भी कम नहीं हुई है। नेपाल जिला प्रशासन रसुवा ने बुधवार सुबह आठ बजे तक का अद्यतन आंकड़ा जारी किया है। इसके अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में खोज, उद्धार और राहत कार्य के लिए नेपाल पुलिस के 7992 जवान परिचालित किए गए हैं। अभियान में 65 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 25 लोगों का अब तक संपर्क नहीं हो सका है।
35 दिन बाद भी तलाश जारी, अपनों की राह देख रहे परिवार
जिला प्रशासन के अनुसार बाढ़ के बाद अब तक 1036 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें 31 बालक, 45 बालिकाएं, 226 महिलाएं और 307 पुरुष शामिल हैं। इसके अलावा 427 शवों के आंशिक अंग मिले हैं। इन बरामद शवों में से 95 शव संबंधित पक्षों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। वहीं 911 शवों की पहचान नहीं हो सकी है, जिनका विवरण वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। प्रशासन ने 1,113 शवों का लाश जांच-मुचुल्का भी किया है।
देश-विदेश से आई शिकायतों के आधार पर तलाश
लापता लोगों की तलाश में स्वदेशी और विदेशी नागरिकों की ओर से प्राप्त सूचनाओं को भी अभियान में शामिल किया गया है। प्रशासन के रिकार्ड में 4308 लोगों का विवरण दर्ज है। इनमें स्वदेशी नागरिकों के अलावा विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। राहत एवं उद्धार अभियान में अब तक 6451 लोगों को घायल अवस्था में निकालने व उद्धार करने का विवरण दर्ज किया गया है। इनमें पुरुष, महिलाएं और पहचान नहीं हो सके लोग शामिल हैं।
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भोटेकोशी की बाढ़ ने रसुवा समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई थी। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया तो बड़ी संख्या में लोग अब भी किसी खबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी आंकड़े राहत कार्य की व्यापकता के साथ इस आपदा की मानवीय त्रासदी की गहराई भी सामने ला रहे हैं।