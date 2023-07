Siddharthnagar News: पिकअप की टक्कर से साइकिल सवार शख्स की मौत, भाग रहे चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

दुर्घटना शिवनगर डिड़ई थाने के तिलौली चौराहे पर हुई। साइकिल सवार शख्स तिलौली चौराहे पर किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान डिवाइडर से मुड़े ही थे कि सामने से आ रही पिकअप ने ठोकर मार दी। जिससे साइकिल सवार जमीन पर गिरकर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने जबतक अस्पताल पहुंचाया उनकी मौत हो गई थी। वाहन चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

पिकअप की ठोकर से साइकिल सवार उमाकांत की मौत। (फाइल फोटो)

