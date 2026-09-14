भाई की आंखों के सामने बाढ़ में बह गया किशोर, शव भारत में मिला, कपिलवस्तु के परिवार में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। बगुलहवा के पास रविवार सुबह बानगंगा नदी में एक किशोर का शव मिला। शव दिखाई देने पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची शोहरतगढ़ थाने की पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पहचान कराने का प्रयास किया।

बाद में उसकी पहचान नेपाल के कपिलवस्तु जिले के बानगंगा क्षेत्र निवासी 13 वर्षीय रियाज लामा पुत्र रनबहादुर लामा के रूप में हुई। पुलिस ने आवश्यक लिखा-पढ़ी के बाद शव स्वजन को सौंप दिया। बाणगंगा नदी में स्नान के दौरान बढ़ा था जलस्तर शनिवार शाम कपिलवस्तु जिले के वार्ड संख्या आठ निवासी तीन किशोर गांव के पास बाणगंगा नदी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और तेज धारा के कारण तीनों किशोर डूबने लगे। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। नेपाल पुलिस की रेस्क्यू टीम ने भी तलाश शुरू की।

काफी प्रयास के बाद 14 वर्षीय रीदम लामा पुत्र रनबहादुर लामा और 16 वर्षीय सीजन थापा पुत्र गरन थापा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन रियाज का कोई पता नहीं चल सका। रातभर तलाश के बाद नहीं मिला था कोई सुराग स्वजन के अनुसार रियाज अपने बड़े भाई रीदम की आंखों के सामने नदी की तेज धारा में बह गया था। इसके बाद नेपाल पुलिस और स्वजन ने शनिवार देर रात तक नदी के आसपास उसकी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। रविवार सुबह भारत के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के बगुलहवा के पास बानगंगा नदी में उसका शव मिला।