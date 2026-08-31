इटवा में शादी का झांसा देकर युवती को बनाया गर्भवती, फिर इनकार कर की मारपीट

शादी का झांसा देकर युवती के साथ बनाए संबंध, हुई गर्भवती

करीब आठ का गर्भ, आरोपित ने शादी से किया इन्कार

कोर्ट मैरेज की बात पर युवती के साथ की गई मारपीट भी

जागरण संवाददाता, इटवा। युवक द्वारा शादी का झांसा देकर एक करीब 22 वर्षीय युवक से नाजायज संबंध बनाए। जब युवती गर्भवती हो गई तो आरोपित ने शादी से इन्कार कर दिया। युवती परिवार के साथ आरोपित के घर गई तो युवक सहित उसके घर वालों ने मारपीट भी की। पीड़िता ने थाने में तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। घटना इटवा थाना के एक गांव का है।

थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता युवती ने बताया कि गांव के ही सचिन चौधरी एक वर्ष से शादी का झांसा दे रहे हैं। इस बीच कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब गर्भवती हो गई तो करीब दो माह पहले कोर्ट मैरेज की बात कही गई। उस समय कहा गया कि सावन तक रूक जाओ, उसके बाद शादी कर लेंगे। जब सावन बीत गया तो सोमवार को कोर्ट मैरज की बात पर पीड़िता अपने स्वजन के साथ आरोपित के घर गई तो आरोपित और उसके परिवार के लोगों ने मारपीट की और शादी से साफ इन्कार कर दिया। बताया जाता है कि युवती के करीब आठ माह का गर्भ है। पीड़िता थाने पर आकर घटना की जानकारी पुलिस को देते हुए इससे संबंधित तहरीर दी।