इटवा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, हटाया गया कब्जा, निकाय प्रशासन की कार्रवाई में पुलिस रही मौजूद

जागरण संवाददाता, इटवा। लंबे समय बाद आखिर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चल ही गया। निकाय प्रशासन, तहसील व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के इटवा चौराहे के पास सड़क की पटरी से किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। प्रशासन ने इसके लिए बुलडोजर की भी सहायता ली। प्रशासन की सख्ती के चलते बहुत सारे लोग खुद अतिक्रमण हटाते देखे गए।

इटवा में अतिक्रमण ला-इलाज हो गया। स्थिति ये हो गई थी कि सड़क की पटरी अवैध कब्जे की भेंट चढ़ गई थी। लोग सड़क से सटाकर दुकान लगाने लगे थे। यही वजह थी दिन हो रात, आए दिन जाम का झाम देखने को मिल रहा था। पिछले दिनों प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी।

सोमवार को अधिशासी अधिकारी शिव कुमार, नायब तहसील बिन्द्रेश गुप्ता पुलिस बल के साथ चौराहे के पास पहुंचे। साथ में नगर कर्मी, जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली भी रही। सड़क की पटरी पर निर्धारित की गई जगह के अंदर हो भी अतिक्रमण मिला, उसको हटाया जाने लगा। जेसीबी से अतिक्रमण हटाकर सामग्री को ट्राली में भरा जाने लगा।