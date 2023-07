Siddharthnagar News: सेल्फी लेते समय गिरे फोन को ढूंढने गया ITI छात्र नदी में डूबा, लापता युवक की तलाश जारी

सेल्फी लेते समय मोबाइल पानी मे गिरा तो उसे निकालने के लिए छात्र नदी में उतर गया। इस दौरान गहरे पानी में जाने से वह डूब गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस एसडीआरएफ व गोताखोरों द्वारा छात्र को ढूंढने की कोशिश जारी है। छात्र अपने दोस्तों के साथ मार्निंग वाक पर गया था लेकिन किसी को क्या पता था कि ऐसी अनहोनी होगी।

छात्र की तलाश करती एसटीआरएफ टीम के साथ कोतवाल अनुज कुमार सिंह (दाएं) व प्रिंस दुबे की फाइल फोटो। -जागरण

Your browser does not support the audio element.

सिद्धार्थनगर (बांसी), जागरण संवाददाता। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी कोतवाली के राप्ती पुल से सेल्फी लेते समय पानी में गिरे मोबाइल को निकालते समय आईटीआई का छात्र प्रिंस दुबे नदी में लापता हो गया। पुलिस, एसडीआरएफ (स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फोर्स) व गोताखोरों की मदद से छात्र को खोजने की कोशिश जारी है। घटना शनिवार सुबह पांच बजे की बताई जा रही। ये है पूरा मामला 19 वर्षीय प्रिंस इटावा जनपद मुख्यालय स्थित आनंदनगर मोहल्ले का निवासी था। वह यहां रानीगंज स्थिति महामाया आईटीआई कालेज में द्वितीय वर्ष का छात्र था। सुबह अपने कुछ दोस्तों के साथ मार्निंग वाक करने राप्ती पुल की तरफ आया था। पुल पर खड़े होकर वह नदी की तरफ मोबाइल फोन से सेल्फी लेने लगा। हाथ से मोबाइल छूट गया और नदी में चला गया। मोबाइल निकालने के लिए वह पुल के दूसरे छोर पर नदी के किनारे पर गया और मोबाइल लेने के लिए नदी में उतर गया। इससे वह गहराई में चला गया। इसके बाद से ही लापता है। प्रिंस का 12 जुलाई को गणित का पेपर होना था। वह दो भाइयों में छोटा था। बड़े भाई अनुराग इटावा में ही रहकर पढ़ाई कर रहे। इनके पिता की मृत्यु सात वर्ष पूर्व हो चुकी है। माता मीना दुबे सिलाई कढ़ाई कर दोनों बच्चों को पढ़ा रहीं। बड़े भाई अनुराग दुबे बांसी के लिए इटावा से यहां आने के लिए निकल चुके हैं। क्या कहती है पुलिस कोतवाल अनुज कुमार सिंह का कहना है कि सुबह जैसे सूचना मिली गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई जा रही है। एसडीआरएफ टीम भी पहुंच गई, जो मोटर बोट से खोजने में जुटी है।

Edited By: Pragati Chand