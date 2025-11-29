Language
    Siddharthnagar News: देउरा में गंभीर रूप से घायल मिला सारस, ग्रामीणों ने बचाई जान

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 12:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के देउरा गांव में एक सारस गंभीर रूप से घायल मिला। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसकी जान बचाई और उसे प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया, जिसने सारस को अपने संरक्षण में लेकर उसका इलाज शुरू कर दिया है।

    खेत में कराहते मिले राज्यपक्षी को ग्रामीणों ने तुरंत पहुंचाया उपचार केंद्र। जागरण

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। देउरा गांव के ग्रामीणों ने शनिवार की सुबह राज्यपक्षी सारस की जान बचाकर सराहनीय उदाहरण पेश किया। सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने एक सारस को कराहते हुए देखा, जिसका दायां पैर टूटा था और पेट भी फटा हुआ था। ग्रामीणों का अनुमान है कि उड़ान के दौरान किसी कठोर वस्तु से टकराने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    ग्रामीणों ने तुरंत सारस को उठाया और देउरा स्थित पशु चिकित्सालय ले गए, जहां उसका उपचार प्रारंभ किया गया। सारस को सुरक्षित पहुंचाने वालों में सुनील सिंह, पिंटू सिंह, विनोद गौड़, सलीम और चीनक प्रमुख रूप से शामिल रहे।

    मुख्य पशु चिकित्साधिकारी गणेश प्रसाद ने बताया कि सारस की स्थिति अभी अत्यंत नाजुक है और उपचार जारी है। वन विभाग को भी सूचना दे दी गई है, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई हो सके।