India-Nepal Border: देश विरोधी तत्वों व तस्करों के खिलाफ UP पुलिस का 'आपरेशन कवच', अपराधों पर रहेगी पैनी नजर

भारत- नेपाल की खुली सीमा से तस्करों व देश विरोधी तत्वों की आवाजाही बनी रहती है। इन पर नजर रखने के लिए एडीजी के निर्देश पर आपरेशन कवच अभियान चलाया जाएगा। यूपी पुलिस सभी आवागमन करने वाले लोगों पर पैनी नजर रखेगी। सिद्धार्थनगर जिले की सीमा पर पुलिस नियमित चौपाल लगाएगी। इसमें गांव व कस्बों के युवक-युवतियों के साथ बैठक होगी।

अलीगढ़वा बार्डर पर आवाजाही कर रहे लोगों की जांच करते एसएसबी जवान। -जागरण

