    IGRS रैंकिंग में सिद्धार्थनगर की बड़ी छलांग, प्रदेश में पहुंचा 14वें स्थान पर

    By Mehndi Rizvi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले ने आईजीआरएस रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। जिले ने प्रदेश में 14वां स्थान हासिल किया है, जो कि पहले काफी नीचे था। इ ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। त्वरित शिकायत निस्तारण व्यवस्था (आईजीआरएस) की नवंबर 2025 की रैंकिंग में सिद्धार्थनगर जिले ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए प्रदेश में 14वां स्थान प्राप्त किया है। पिछले माह जिले की रैंक 27 थी। अधिकारियों के अनुसार यह सुधार छोटी-छोटी कमियों पर लगातार निगरानी, निस्तारण की गुणवत्ता पर जोर तथा समयबद्ध कार्रवाई का परिणाम है।

    नवम्बर की रैंकिंग में तहसील इटवा, शोहरतगढ़ और डुमरियागंज प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान पर रहीं। नौगढ़ तहसील 42वें स्थान पर व बांसी तहसील 166वें स्थान पर है। उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़ विवेकानंद मिश्र ने बताया कि शोहरतगढ़ लगातार तीसरे माह प्रदेश में पहले स्थान पर है। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने टीम भावना को इस उपलब्धि का मुख्य कारण बताया। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि शिकायतों को गंभीरता से लेकर समय में निस्तारित करें, ताकि जिला आगे भी बेहतर प्रदर्शन कर सके।

    11 महीनों में आठवीं बार प्रथम स्थान पर रहा इटवा तहसील
    आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में इटवा तहसील ने नवम्बर माह में प्रदेश स्तर पर फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तहसील को 90 में से 90 अंक मिले। उल्लेखनीय है कि इटवा ने पिछले 11 महीनों में आठवीं बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है।

    उपजिलाधिकारी कुणाल शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष ध्यान देते रहे। उनके निर्देशन में प्राप्त संदर्भों की समयसीमा के भीतर जांच, निस्तारण और संतुष्टि की पुष्टि की प्रक्रिया में पारदर्शिता आई। इसी आधार पर राज्यमंत्रीय मूल्यांकन में इटवा ने शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किए। एसडीएम कुणाल ने कहा कि यह उपलब्धि सभी कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास का परिणाम है।

    आईजीआरएस निस्तारण में सूक्ष्म त्रुटियों पर भी ध्यान देना हमारी प्राथमिकता रही है। सभी अधिकारी और कर्मचारी समन्वय के साथ कार्य करें तो जिला प्रदेश में सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त कर सकता है।


    शिवशरणप्पा जीएन जिलाधिकारी