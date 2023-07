Siddharthnagar: बिजली गिरने से पति-पत्नी की मौत, दो महिलाएं झुलसी; बोलीं- ऐसा लगा जैसे शरीर में करंट दौड़ गया

वर्षा के मौसम को देखते हुए खेतों में रोपाई कार्य तेज है। सभी लोग सिवान में रोपाई करने में जुटे हुए थे। इसी दौरान तेजी से वर्षा होने लगी। पानी से भीगने से बचने के लिए रोपाई कर रहे लोग कुछ दूर पर स्थित शीशम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अचानक आकाश से तेज आवाज गूंजी और बिजली पेड़ के पास जा गिरी।

ब‍िजली की चपेट में आकर झुलसी मह‍िला।

डुमरियागंज (सिद्धार्थनगर) जागरण संवाददाता। क्षेत्र के ग्राम बनगाई नानकार में बिजली गिरने से तीन महिलाएं समेत तीन लोग झुलस गए। स्वजन सभी को इलाज के लिए बेवां स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए। चिकित्सकों ने मायाराम व उनकी पत्नी अकाली देवी को मृत घोषित कर दिया। दो अन्य महिलाएं झुलस गईं हैं। घटना बुधवार को करीब 3.35 बजे की है। हादसे के शिकार सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। सभी गांव के सिवान में धान की रोपाई करने गए थे। वर्षा के मौसम को देखते हुए खेतों में रोपाई कार्य तेज है। सभी लोग सिवान में रोपाई करने में जुटे हुए थे। इसी दौरान तेजी से वर्षा होने लगी। पानी से भीगने से बचने के लिए रोपाई कर रहे लोग कुछ दूर पर स्थित शीशम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अचानक आकाश से तेज आवाज गूंजी और बिजली पेड़ के पास जा गिरी। जिसकी चपेट में आने से दंपति की मृत्यु हो गई, जबकि माधुरी पत्नी ईनल 55, सरोज पत्नी राधेश्याम 38 झुलस गईं। घायल महिलाओं ने बताया कि अचानक ऐसा लगा कि जैसे शरीर में करंट दौड़ गया और आंखों के सामने एकाएक अंधेरा छा गया। एसडीएम परवेन्द्र कुमार ने कहा कि सूचना मिली है। मृतकों को नियामानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा।

Edited By: Vinay Saxena