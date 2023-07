Siddharthnagar News: बारिश के मौसम में एक फोन पर होगा समस्या का समाधान, हेल्पलाइन नंबर जारी

सिद्धार्थनगर जिले के बेवां सीएचसी के अधीक्षक ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर लोगों को आपात स्थिति में फोन करने की अपील की है। उनका कहना है कि बारिश के मौसम में तमाम तरह की परेशानियों जैसे सर्पदंश डूबने बिजली से प्रभावित होने की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में लोग हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंच सके।

बारिश के मौसम में आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। -जागरण

डुमरियागंज (सिद्धार्थनगर), जागरण संववाददाता। बारिश के मौसम में संचारी रोगों से बचने के लिए जागरूकता अभियानों से लोगों की सेहत का ध्यान रखने वाला स्वास्थ्य विभाग अब आकस्मिक मदद के लिए तत्पर है। बेवां सीएचसी के अधीक्षक ने बकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी कर प्रभावित लोगों से किसी भी समय फोन कर संपर्क करने की अपील की है। विषम परिस्थिति में फोन आने पर तत्काल स्थल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी। शुक्रवार को सामुदायिक केंद्र बेवां के अधीक्षक डा. श्रवण तिवारी ने आकस्मिक स्वास्थ्य सहायता प्राप्त करने के लिए 7599333337 नंबर कमे बारे में जानकारी दी। कहा कि इस नंबर पर गंभीर स्थिति में फोन कर के स्वास्थ्य सेवा ली जा सकती है। उक्त नंबर पर फोन करने के बाद बताए गए स्थान पर विभाग की टीम पहुंचेगी। कहा इस समय लगातार वर्षा होने से किसान खेतों में रोपाई कर रहे हैं। वर्षा से बचने के लोग पेड़ की छांव मे खड़े हो जाते हैं या पानी में बिजली कड़कने के बाद भी खड़े रहते हैं, जो खतरनाक हो सकता हैं। यदि मौसम खराब हो तो ऊंचे स्थानों पर बैठें, पेड़ के नीचे बिल्कुल न खड़े हों। बिजली प्रायः पेड़ो पर और खेतों आदि में गिरती है। सर्प दंश की घटनाएं भी उमस व जलभराव के कारण बढ़ी हैं। ऐसे में रात में फर्श न सोएं, बिस्तर नीचे न लटकने दें। कीट नाशक दवाओं का छिड़काव घर के आसपास जरूर करें। यदि किसी को सांप काट ले तो तत्काल अस्पताल पहुुंचाएं। ताला- पोखरा भरा होने से छोटे बच्चों के डूबने की संभावना बढ़ गई है। स्वजन खेतों मे बच्चों को न ले जाएं। यदि उक्त में से किसी भी मामले से कोई प्रभावित हो तो तत्काल फोन कर सकता है। रेपिड रिस्पांस टीम मौके पर पहुंच उपचार करेगी। जिसमे दो चिकित्सक, दो स्टाफ नर्स, वार्ड ब्वाय व क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी व क्षेत्र की दो एएनएम व आशा शामिल हैं।

