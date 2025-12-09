रोजी-रोटी के लिए गया था गोवा... शव देखकर पत्नी बेहोश, चीत्कारों से गांव में पसरा मातम
गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से सिद्धार्थनगर के होरिलापुर गांव के एक युवक की भी मृत्यु हो गई। 29 वर्षीय सुनील कुमार रोजी-रोटी की तलाश में गोवा गए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से सिद्धार्थनगर को भी गहरा धक्का लगा है। मरने वालों में जिले के इटवा तहसील अंतर्गत होरिलापुर गांव का एक युवक भी शामिल था। गांव के 29 वर्षीय सुनील कुमार रोजी-रोटी की तलाश में गोवा गए थे और वह वहीं एक प्रतिष्ठान में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे।
अग्निकांड की सूचना सोमवार को स्वजन तक पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि परिवार का सहारा अब लौटकर नहीं आएगा। मंगलवार को जब हवाई जहाज से पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया और वहां से एम्बुलेंस द्वारा गांव पहुंचा, तो माहौल और भी गमगीन हो गया।
शव पहुंचते ही माता-पिता, पत्नी और बच्चों की चीख-पुकार से पूरा गांव गूंज उठा। सुनील, गांव के बुधिराम निषाद के पुत्र थे। परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। उनके तीन छोटे बच्चे हैं।
सात और पांच वर्ष की दो बेटियां तथा मात्र दस माह का एक बेटा। इस घटना से पत्नी बेसुध हो गई, जबकि माता सोहरती, पिता बुधिराम और भाई अनिल निषाद का रो-रोकर बुरा हाल रहा। गांव के लोग भी शोक में डूबे हैं और हर आंख नम दिखाई दे रही है।
घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री डा. सतीश द्विवेदी गांव पहुंचे। उन्होंने पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर शोक संवेदना व्यक्त की और स्वजन को ढांढस बंधाया।
इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष बिस्कोहर अजय गुप्ता, नगर पंचायत इटवा अध्यक्ष विकास जायसवाल, भाजपा जिला मंत्री कृष्णा मिश्रा, मंडल अध्यक्ष रामसूरत चौरसिया, प्रधान संघ अध्यक्ष विजय पांडेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। सायंकाल विधि-विधान से अंतिम संस्कार किया गया।
