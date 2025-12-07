समलैंगिक विवाह की योजना बनाकर घर से निकली छात्राएं दिल्ली में मिलीं, पुलिस ने 26 घंटों में खोज निकाला

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। समलैंगिक विवाह की योजना बनाकर घर से निकली दो छात्राओं को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नई दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया। मामला चिल्हिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। दोनों किशोरियां एक ही गांव की रहने वाली हैं। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें उनके स्वजन के सुपुर्द कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि गुरुवार को दोनों छात्राएं रोज की तरह पढ़ने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटीं। देर होने पर स्वजन चिंतित हुए और आसपास खोजबीन शुरू की। रिश्तेदारों और परिचितों के यहां पता करने के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो स्वजन थाने पहुंचे।