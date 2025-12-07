समलैंगिक विवाह की योजना बनाकर घर से निकली छात्राएं दिल्ली में मिलीं, पुलिस ने 26 घंटों में खोज निकाला
शोहरतगढ़ में समलैंगिक विवाह करने की योजना बनाकर घर से भागी दो छात्राओं को पुलिस ने दिल्ली से ढूंढ निकाला। दोनों छात्राएं एक ही गांव की रहने वाली हैं। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। समलैंगिक विवाह की योजना बनाकर घर से निकली दो छात्राओं को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नई दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया। मामला चिल्हिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। दोनों किशोरियां एक ही गांव की रहने वाली हैं। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें उनके स्वजन के सुपुर्द कर दिया।
बताया गया कि गुरुवार को दोनों छात्राएं रोज की तरह पढ़ने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटीं। देर होने पर स्वजन चिंतित हुए और आसपास खोजबीन शुरू की। रिश्तेदारों और परिचितों के यहां पता करने के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो स्वजन थाने पहुंचे।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर तत्काल तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी सहायता ली और सर्विलांस के माध्यम से दोनों के मोबाइल संकेतों को खंगाला। लोकेशन नई दिल्ली में मिलने पर पुलिस टीम सक्रिय हुई और संभावित ठिकानों पर दबिश दी।
अंततः दोनों छात्राओं को सकुशल खोज निकाला गया। पुलिस के अनुसार, वे शोहरतगढ़ रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंची थीं। पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों छात्राओं ने जो बताया, वह चौंकाने वाला था।
उन्होंने कहा कि वे एक-दूसरे से प्रेम करती हैं और साथ जीवन बिताने के उद्देश्य से घर से निकल गई थीं। विवाह करने की मंशा से ही उन्होंने दिल्ली जाने का निर्णय लिया था।
चिल्हिया थानाध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि दोनों नाबालिग हैं। पूरे मामले की लिखापढ़ी कर, समझाइश देते हुए दोनों को उनके स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है। स्वजन को भी बच्चों की काउंसलिंग कराने और भविष्य में विशेष निगरानी रखने की सलाह दी गई है।
