बांध किनारे निर्वस्त्र अवस्था में मिली युवती, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
बांसी में फलमंडी के पास बांध के किनारे एक 25 वर्षीय अर्धविक्षिप्त युवती निर्वस्त्र अवस्था में मिली। स्थानीय लोगों ने मानवीयता दिखाते हुए उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। जन अधिकार संगठन के सदस्यों ने युवती को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। चिकित्साधिकारी के अनुसार, युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बांसी। बांसी फलंमंडी के सामने बांध के पूर्वी किनारे पर एक लगभग 25 वर्षीय अर्धविक्षिप्त युवती रविवार दोपहर निर्वस्त्र अवस्था में मिली। स्थानीय लोगों ने मानवीय पहल दिखाते हुए उसे तुरंत 50 बेड अस्पताल बांसी में भर्ती कराया।
जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर करीब दो बजे जब कुछ लोग नदी किनारे गए तो खेत में युवती निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी दिखाई दी। आसपास के लोगों ने तत्काल जन अधिकार संगठन के सदस्यों को सूचना दी।
संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रेचर के माध्यम से युवती को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के चिकित्साधिकारी डॉ. अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि युवती अर्धविक्षिप्त अवस्था में है और वह अपना नाम या पता बताने की स्थिति में नहीं है। प्राथमिक उपचार के बाद घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई है।बांसी कोतवाली पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
