    ड्रोन और पतंगबाजी पर प्रतिबंध, सिद्धार्थनगर विवि दीक्षांत समारोह में आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, DIG संजीव त्यागी ने देखी सुरक्षा

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:43 AM (IST)

    राज्यपाल आनंदी बेन पटेल 10 नवंबर को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होंगी। डीआईजी संजीव त्यागी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने और पतंगबाजी पर रोक लगा दी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।

    सिवि में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते डीआईजी बस्ती रेंज संजीव त्यागी बाएं से प्रथम साथ में मौजूद पुलिस अधीक्षक डा. अभिषेक महाजन बाएं से दूसरे व अन्य अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल 10 नवंबर को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय पहुंचेंगी। वह विश्वविद्यालय के नवें दीक्षा समारोह की अध्यक्षता करेंगी और परिसर में रात्रि प्रवास सहित लगभग 36 घंटे व्यतीत करेंगी। उनके आगमन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तत्परता से तैयारियों में जुटा है।

    रविवार को डीआईजी बस्ती रेंज संजीव त्यागी ने विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के सभी पहलुओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने कुलपति सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीआईजी ने कार्यक्रम स्थल, अतिथि पथ संचलन मार्ग और रात्रि प्रवास हेतु गेस्ट हाउस की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।

     

    राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर पहुंचे डीआईजी, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

     


    उन्होंने निर्देशित किया कि फ्लीट में शामिल सभी वाहनों के चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित की जाएगी, जो चालकों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच करेगी। परिसर में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर रेंज के अन्य जनपदों से अतिरिक्त फोर्स भी उपलब्ध कराई जाएगी।

     

    सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह की अध्यक्षता करेंगी कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल

     

     

    निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन, एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद, सीओ सदर विश्वजीत शौर्य, डुमरियागंज सीओ बृजेश कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


    ड्रोन उड़ाने और पतंगबाजी पर प्रतिबंध

     

    राज्यपाल के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जनपद में ड्रोन उड़ाने और पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

    एडीएम गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि यह निर्णय वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत लिया गया है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना की संभावना न रहे।