Siddharthnagar News: अस्पताल के बंद कमरे में खून से लथपथ मिला युवक का शव, हत्या की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

मामला जिले के इटवा स्थित अस्पताल का है। यहां डा. बुशरा पालीक्नीनिक पर संतकबीर नगर जिले का निवासी युवक कार्य कर रहा था। वह रात में क्लीनिक पर ही सोता भी था। शनिवार रात में भी वह कमरे में सोया था। सुबह काफी देर तक क्लीनिक न खुलने पर किसी तरह कर्मी अंदर प्रवेश किए तो उसका शव खून से लथपथ पड़ा था।

घटनास्थल पर छानबीन करती पुलिस व मृतक की फाइल फोटो।

Your browser does not support the audio element.

इटवा, सिद्धार्थनगर, जागरण संवाददाता। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा कस्बा स्थित निजी चिकित्सालय के अंदर एक करीब 25 वर्षीय युवक का शव खून से लथपथ पाया गया। उसके गले पर कटने का निशान मिला। प्रथम दृष्टया हत्या की घटना प्रतीत हो रही है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद व एएसपी सिद्धार्थ भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना करते हुए घटना के बारे में जानकारी ली। एसपी ने कहा कि हत्या का मामला लग रहा है, जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यह है मामला जनपद संतकबीर नगर के थाना दुधारा अंतर्गत ग्राम बन्नी निवासी वसीउल्लाह पुत्र अजीमुल्लाह करीब दो-तीन वर्ष से इटवा स्थित डा. बुशरा पालीक्नीनिक पर कार्य कर रहा था। रात में अस्पताल में ही सोता भी था। रोज की भांति वह शनिवार की रात में अस्पताल के अंदर स्थित कमरे में सोने के लिए गया। रविवार की सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। क्लीनिक संचालक करीब 9 बजे जब अस्पताल खोलने के लिए आए तो देखा कि अभी बंद है। काफी आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं मिला तो किसी तरह अस्पताल खोलकर अंदर गए तो वसीउल्लाह का शव उसके कमरे में खून से लथपथ मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर फोरेंसिक व एसओजी टीम पहुंच गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी जयराम, एसडीएम करमेंद्र फिर एएसपी और पुलिस कप्तान घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की प्रक्रिया पूरी की गई। करीब एक घंटे तक एसपी जांच टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि एक युवक का शव मिला है। प्रथम दृष्टया हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।

Edited By: Pragati Chand