घर में नहीं था कोई आदमी, बहू ने मौका देख फोड़ा सास का सिर; जान से मारने की धमकी दी
उत्तर प्रदेश के शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के भैंसहा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक बहू ने अपनी सास का सिर फोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी।
जागरण संवाददाता, बांसी । पारिवारिक विवाद में एक बहू ने अपनी सास का सिर फोड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी भी दे डाली। घायल सास दवा उपचार के बाद थाने पहुंची और घटना की तहरीर देते हुए बहू पर मुकदमा दर्ज कराया। मामला शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसहा का है।
ग्राम निवासी पीड़िता उर्मिला पत्नी राम लक्ष्मण तिवारी के अनुसार उनकी बहू प्रिया तिवारी से शनिवार की सुबह पारिवारिक विवाद होने लगा। इस दौरान घर में पुरुष वर्ग में कोई नहीं था। विवाद बढ़ने पर प्रिया ने हाथ में लिए डंडे से अपनी सास उर्मिला का सिर फोड दिया और जान से मार देने की धमकी भी दी।
घटना के बाद उर्मिला जमीन पर गिर कर चिल्लाने लगी। शोर सुन गांव के लोग पहुंचे और उन्हें अस्पताल लेकर गए। दवा उपचार के बाद उर्मिला शाम को थाने पहुंची और अपनी बहू के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया।
थानाध्यक्ष अरविंद कुमार मौर्या का कहना है कि घायल सास की तहरीर पर उनकी बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
