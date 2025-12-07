Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर में नहीं था कोई आदमी, बहू ने मौका देख फोड़ा सास का सिर; जान से मारने की धमकी दी

    By Ritesh Vajpaiyi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के भैंसहा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक बहू ने अपनी सास का सिर फोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी। घ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसहा का मामला। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, बांसी । पारिवारिक विवाद में एक बहू ने अपनी सास का सिर फोड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी भी दे डाली। घायल सास दवा उपचार के बाद थाने पहुंची और घटना की तहरीर देते हुए बहू पर मुकदमा दर्ज कराया। मामला शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसहा का है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राम निवासी पीड़िता उर्मिला पत्नी राम लक्ष्मण तिवारी के अनुसार उनकी बहू प्रिया तिवारी से शनिवार की सुबह पारिवारिक विवाद होने लगा। इस दौरान घर में पुरुष वर्ग में कोई नहीं था। विवाद बढ़ने पर प्रिया ने हाथ में लिए डंडे से अपनी सास उर्मिला का सिर फोड दिया और जान से मार देने की धमकी भी दी।

    घटना के बाद उर्मिला जमीन पर गिर कर चिल्लाने लगी। शोर सुन गांव के लोग पहुंचे और उन्हें अस्पताल लेकर गए। दवा उपचार के बाद उर्मिला शाम को थाने पहुंची और अपनी बहू के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया।

    थानाध्यक्ष अरविंद कुमार मौर्या का कहना है कि घायल सास की तहरीर पर उनकी बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- UP Crime: नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में महिला के सिर में हथौड़ा मारकर हत्या, इलाके में दहशत

    यह भी पढ़ें- UP: कफ सीरप घोटाले के दो आरोपितों की जमानत याचिका खारिज, लखनऊ की कोर्ट में हुई सुनवाई