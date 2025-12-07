घर में नहीं था कोई आदमी, बहू ने मौका देख फोड़ा सास का सिर; जान से मारने की धमकी दी

जागरण संवाददाता, बांसी । पारिवारिक विवाद में एक बहू ने अपनी सास का सिर फोड़ दिया तथा जान से मारने की धमकी भी दे डाली। घायल सास दवा उपचार के बाद थाने पहुंची और घटना की तहरीर देते हुए बहू पर मुकदमा दर्ज कराया। मामला शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसहा का है।

ग्राम निवासी पीड़िता उर्मिला पत्नी राम लक्ष्मण तिवारी के अनुसार उनकी बहू प्रिया तिवारी से शनिवार की सुबह पारिवारिक विवाद होने लगा। इस दौरान घर में पुरुष वर्ग में कोई नहीं था। विवाद बढ़ने पर प्रिया ने हाथ में लिए डंडे से अपनी सास उर्मिला का सिर फोड दिया और जान से मार देने की धमकी भी दी।