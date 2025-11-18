बाजार में खरीदारी करने गए शख्स का गिरा मोबाइल, खाते से उड़ गए 4.21 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, बांसी। बाजार में खरीदारी करने गए एक व्यक्ति का मोबाइल जैसे ही गिरा, कुछ ही देर में उसके बैंक खाते से चार लाख 21 हजार 24 रुपये साइबर बदमाश उड़ा ले गए। पीड़ित को जैसे ही मोबाइल के गायब होने का पता चला, वह तुरंत बैंक पहुंचा, लेकिन तब तक पूरा खाता खाली हो चुका था।

घटना खेसरहा थाना क्षेत्र के लमुई ताल निवासी राम प्रसाद के साथ हुई। वे पेडारी चौराहे पर बाजार करने गए थे। खरीदारी के दौरान उनका मोबाइल जेब से गिर गया, जबकि उसी फोन में उनका बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, पेंडारी बुजुर्ग का खाता रजिस्टर्ड था।