बाजार में खरीदारी करने गए शख्स का गिरा मोबाइल, खाते से उड़ गए 4.21 लाख रुपये
बांसी में बाजार गए राम प्रसाद का मोबाइल गिरने के बाद साइबर ठगों ने उनके खाते से 4.21 लाख रुपये उड़ा लिए। पीड़ित के बैंक पहुंचने तक खाता खाली हो चुका था। खेसरहा थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस तकनीकी जांच कर रही है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, बांसी। बाजार में खरीदारी करने गए एक व्यक्ति का मोबाइल जैसे ही गिरा, कुछ ही देर में उसके बैंक खाते से चार लाख 21 हजार 24 रुपये साइबर बदमाश उड़ा ले गए। पीड़ित को जैसे ही मोबाइल के गायब होने का पता चला, वह तुरंत बैंक पहुंचा, लेकिन तब तक पूरा खाता खाली हो चुका था।
घटना खेसरहा थाना क्षेत्र के लमुई ताल निवासी राम प्रसाद के साथ हुई। वे पेडारी चौराहे पर बाजार करने गए थे। खरीदारी के दौरान उनका मोबाइल जेब से गिर गया, जबकि उसी फोन में उनका बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, पेंडारी बुजुर्ग का खाता रजिस्टर्ड था।
फोन गायब होने पर राम प्रसाद को आशंका हुई कि कहीं खाते से रकम न निकल जाए। वे भागकर बैंक पहुंचे, पर वहां पता चला कि साइबर ठग पहले ही 4.21 लाख रुपये निकाल ले गए हैं। घटना से घबराए पीड़ित ने तत्काल खेसरहा थाने पहुंचकर तहरीर दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
थानाध्यक्ष खेसरहा अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि खाते से रकम कैसे निकाली गई, इसकी तकनीकी जांच की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मोबाइल में बैंकिंग ऐप या ओटीपी सक्रिय होने की स्थिति में फोन खोने पर तुरंत खाते को फ्रीज कराएं और हेल्पलाइन पर सूचना दें।
