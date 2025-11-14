बिहार में NDA की बढ़त पर सिद्धार्थनगर में भाजपाइयों का जश्न, मिठाई खिलाए... पटाखे फोड़े

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। बिहार चुनाव में भाजपा-एनडीए को मिली अप्रत्याशित और प्रचंड जीत का उत्साह सिद्धार्थनगर जिले में दोपहर होते-होते चरम पर पहुंच गया। पूरे जिले का माहौल एकदम जश्नी हो गया। भाजपा कार्यालय का नजारा तो ऐसा दिखा मानो कोई बड़ा पर्व मनाया जा रहा हो। सुबह से ही हर कार्यकर्ता मोबाइल और टीवी स्क्रीन से चिपका रहा। जैसे-जैसे रुझान सामने आते गए, वैसा-वैसा उत्साह की लहर तेज होती गई। सुबह मतगणना शुरू हुई तो जिले में राजनीतिक हलचलों की सरगर्मी बढ़ गई। एक्जिट पोल पहले ही भाजपा सरकार का संकेत दे चुके थे, लेकिन जब दोपहर एक बजे तक एनडीए 202 सीटों पर आगे हो गया, तो माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया। दोपहर एक बजे से ही कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान से मिठाई मंगाने की जिद करने लगे। स्क्रीन छोड़कर कोई जाना भी नहीं चाहता था।

आखिर तीन बजे मिठाई पहुंची तो भाजपा कार्यालय तालियों और नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ता एक-दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जय भाजपा और मोदी जी जीत गए के नारे लगाते रहे। थोड़ी देर बाद जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान बाहर निकले और समर्थकों के साथ जमकर आतिशबाजी की। आसमान में उठते पटाखों की चमक और जयकारों की आवाज ने माहौल को एकदम चुनावी रंग में भर दिया। लोगों ने एक दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर स्वागत किया।

नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव सुबह से ही मोबाइल पर लाइव रुझान देखते रहे और बिहार में तैनात पार्टी नेताओं को बधाई देते रहे। उन्होंने अपने समर्थकों को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की और नगर पालिका कार्यालय पर भी मिठाई बंटवाई।

उन्होंने कहा कि यह जीत अप्रत्याशित नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार की जनता के भरोसे की जीत है। जिले के हर कस्बे और चौराहे पर चर्चा का एक ही मुद्दा रहा बिहार चुनाव। फेसबुक और व्हाट्सऐप पर दिनभर बधाइयों की बाढ़ आई रही।

चाय की दुकानों पर लोग सीटों का आंकड़ा लेकर अनुमान लगाते, एक-दूसरे के साथ खुशी बांटते रहे। सांसद प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास था बिहार की जनता इतिहास रचने जा रही है। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष लालजी त्रिपाठी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता ने बेबुनियाद आरोपों का जवाब वोट से दिया है।