    बलरामपुर पुलिस ने सिद्धार्थनगर में मदरसे के शिक्षक को उठाया, एमडीएम घोटाले से जुड़ाव की जांच

    By Anil Kumar Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:27 PM (IST)

    बलरामपुर जिले की पचपेड़वा थाने की पुलिस ने जिले के एक मदरसा शिक्षक को उठाया है। सोमवार को त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर उर्फ फलफली गांव में पहु ...और पढ़ें

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

    जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। बलरामपुर जिले की पचपेड़वा थाने की पुलिस ने जिले के एक मदरसा शिक्षक को उठाया है। सोमवार को त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर उर्फ फलफली गांव में पहुंची पचपेड़वा थाने की पुलिस ने गांव निवासी मोईद खां को हिरासत में लेकर चली गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से गांव में खलबली मच गई। पुलिस वाहन के गांव से निकलते ही तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और लोग मामले को लेकर कयास लगाने लगे।

    बलरामपुर जिले में नवंबर में एमडीएम से जुड़ा एक 11 करोड़ का घोटाला सामने आया। इसमें पता चला कि बलरामपुर जिले के तत्कालीन जिला समन्वयक एमडीएम फिरोज अहमद पिछले 10 वर्षों से करीब एक दर्जन विद्यालय व मदरसों को कनवर्जन कास्ट बढ़ाकर दे रहे थे। इस तरह से कुल 11 करोड़ रुपये का गबन किया गया था।

    इस आरोप में कुल 44 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। पचपेड़वा थाने की पुलिस उसी सिलसिले में मोईद खां पुत्र अब्दुल्ल रशीद खां को अपने साथ ले गयी है। मोईद बलरामपुर जनपद के मधनगर क्षेत्र में स्थित मदरसा फारूकिया में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। एमडीएम घोटाले में आरोपितों में मदरसा फारूकिया के प्रबंधक व प्रधानाध्यापक का भी नाम शामिल है। पुलिस प्रबंधक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि प्रधानाध्यापक अब तक फरार बताया जा रहा है।

    पुलिस के अनुसार फरार प्रधानाध्यापक से मोईद खां के मोबाइल फोन पर बातचीत हुई थी। इसी काल के दौरान प्राप्त लोकेशन के आधार पर पचपेड़वा थाना पुलिस मोईद तक पहुंची और उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हालांकि, गांव में यह चर्चा भी है कि मोईद खां के खिलाफ इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, फिर भी पुलिस उसे साथ ले गई।

    इधर, कार्रवाई के बाद गांव में तनाव जैसा माहौल बना रहा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि नामजद नहीं है तो इस तरह उठाया जाना कई सवाल खड़े करता है। लोग यह जानने को बेचैन हैं कि पुलिस पूछताछ के बाद क्या नया खुलासा सामने आएगा।

    इस संबंध में त्रिलोकपुर थानाध्यक्ष चंद्रकांत पाण्डेय ने बताया कि पचपेड़वा थाने की पुलिस मोईद खां को पूछताछ के लिए बलरामपुर लेकर गई है। एमडीएम से जुड़े बड़े घोटाले की जांच चल रही है। फिलहाल मोईद खां के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।