सिद्धार्थनगर में लापरवाही बरतने पर चार स्टाफ नर्स को नोटिस, 9 ANM का रोका गया मानदेय

संवाद सूत्र, औराताल। जिला क्षय रोग अधिकारी एवं डिप्टी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एमएम त्रिपाठी मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवां में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में पहुंचे। बैठक के दौरान लापरवाही सामने आने पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की। पूर्व सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहने वाली चार स्टाफ नर्स को नोटिस जारी किया गया, जबकि टीकाकरण से संबंधित डाटा समय पर अपलोड न करने पर नौ एएनएम का मानदेय बाधित कर दिया गया। कार्रवाई से स्वास्थ्यकर्मियों में हड़कंप मच गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समीक्षा की शुरुआत ब्लाक में संचालित प्रसव केंद्रों के कार्यों से हुई। डुमरियागंज और देईपार प्रसव केंद्रों पर तैनात स्टाफ नर्स पूर्व सूचना के बाद भी अनुपस्थित पाई गईं। इस पर अधीक्षक को निर्देश देते हुए डॉ. त्रिपाठी ने स्टाफ नर्स राधा, संध्या सोनी, सविता और संगीता को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण लेने को कहा।

संतोषजनक उत्तर न मिलने पर अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रसव केंद्र कादिराबाद में लक्ष्य 100 के सापेक्ष मात्र 26, मेंहीहरदो में 28 तथा बढ़नीचाफा में सबसे कम चार प्रसव होने पर संबंधित एएनएम रेखा और रेनू पर नाराजगी जताई गई।

डिप्टी सीएमओ ने आशा, एएनएम और सीएचओ को गांव के प्रधान, सभासद व अन्य गणमान्य लोगों के सहयोग से संस्थागत प्रसव बढ़ाने के निर्देश दिए। भानपुर रानी में 50 के सापेक्ष 12, बयारा में 15 और परसा इमाद में भी कम प्रसव होने पर संबंधित एएनएम को फटकार लगाई गई।