अमारेभरिया निवासी राजेश तिवारी अपने चारपहिया वाहन से कटरा स्थित घर जा रहे थे। रास्ते में पप्पू सोनी के घर के निकट साइकिल खड़ी थी। राजेश ने साइकिल को हटाने के लिए कहा तो पप्पू भड़क उठे और आपस में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। पप्पू बोलेरो को तोड़ने लगे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

Shravasti News : साइकिल हटाने को कहा तो पप्‍पू को आया गुस्‍सा; फेंक दिया तेजाब- चार लोग झुलसे

Your browser does not support the audio element.

संसू, कटरा (श्रावस्ती) : श्रावस्ती क्षेत्र के कटरा बाजार में रास्ते में खड़ी साइकिल हटाने को लेकर गुरुवार की देर रात दो पक्षों में विवाद हो गया। इसमें ईंट-पत्थर चल गए। इस दौरान एक पक्ष की ओर से तेजाब फेंक दिया गया। इससे महिलाओं समेत चार लोग झुलस गए। दो की स्थिति नाजुक देख जिला अस्पताल भिनगा रेफर किया गया है। अमारेभरिया निवासी राजेश तिवारी अपने चारपहिया वाहन से कटरा स्थित घर जा रहे थे। रास्ते में पप्पू सोनी के घर के निकट साइकिल खड़ी थी। राजेश ने साइकिल को हटाने के लिए कहा तो पप्पू भड़क उठा और आपस में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। पप्पू बोलेरो को तोड़ने लगा। राजेश व पड़ोसी सोमनाथ ने विरोध किया तो पप्पू ने तेजाब फेंक दिया। इससे सोमनाथ व उनकी पत्नी ललिता, राजेश तिवारी व उनकी पत्नी माधुरी देवी झुलस गईं। पुलिस झुलसे लोगों को लेकर इकौना सीएचसी पहुंची। यहां प्राथमिक इलाज के बाद सोमनाथ और उनकी पत्नी ललिता की स्थिति नाजुक देख जिला अस्पताल भिनगा रेफर कर दिया। नवीन माडल श्रावस्ती थाने के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Mohammed Ammar