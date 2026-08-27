यूपी की महिला शिक्षकों ने CM योगी को भेजी राखी, रक्षाबंधन से पहले लेटर लिखकर रखी ये डिमांड

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। आकांक्षी जिले में कार्यरत बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षिकाओं ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी मांग को अनूठे एवं भावनात्मक तरीके से सरकार तक पहुंचाने के लिए ‘एक राखी-एक उम्मीद’ अभियान चलाया। इसके तहत जिले में तैनात गैर जनपदों की शिक्षिकाओं ने सीएम को राखी भेजकर अपने परिवारों से दूर रहने की पीड़ा और गृह जनपद में स्थानांतरण की मांग की है।

गिलौला क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय उत्तमापुर की शिक्षिका गुरुचरण कौर, दिकौली की एकता मिश्रा, टीना वर्मा, केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय इकौना की अल्पना पांडेय, अनुराधा, हरिहरपुररानी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय केशवापुर की शशी शर्मा ने राखी के साथ एक भावनात्मक पत्र भी भेजा।

इसमें लंबे समय से आकांक्षी जनपद में सेवारत शिक्षिकाओं की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए वरिष्ठता के आधार पर अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग की गई। क्या है महिला शिक्षकों का कहना? शिक्षिकाओं का कहना है कि वे अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करते हुए वर्षों से गृह जनपद से दूर सेवाएं दे रही हैं। इससे माता-पिता की सेवा, बच्चों की देखभाल तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कठिन हो जाता है।