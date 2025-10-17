Language
    श्रावस्‍ती के 5915 छात्र-छात्राओं को म‍िला दीपावली का तोहफा, बैंक खाते में पहुंची वजीफे की धनराशि‍

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    श्रावस्ती में समाज कल्याण विभाग ने 5915 छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति भेजी। जगतजीत इंटर कालेज इकौना में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि डीबीटी से छात्रों को अब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। विभिन्न योजनाओं के तहत सामान्य, अनुसूचित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से शुक्रवार को जिले के 5915 छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के माध्यम से छात्रवृत्ति की धनराशि भेजी गई। जगतजीत इंटर कालेज इकौना में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अधिकारियों व छात्र-छात्राओं ने सीएम के संबोधन को देखा व सुना।

    समाज कल्याण अधिकारी डा. अमरनाथ यति ने कहा कि अब डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, जिससे छात्र-छात्राओं को कहीं भी भटकना न पड़े।

    पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के तहत सामान्य वर्ग के 1095, अनुसूचित वर्ग के 903, अल्पसंख्यक वर्ग के 380, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2394 छात्रों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति भेजी गई है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत सामान्य वर्ग के 254, अनुसूचित वर्ग के 181, अल्पसंख्यक वर्ग के 243, अन्य पिछड़ा वर्ग के 465 छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम, शिक्षक व छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।