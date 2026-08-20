सावन में शिवभक्तों को डाक विभाग का तोहफा, हर पोस्ट ऑफिस में मिलेगा गंगाजल; सिर्फ इतनी होगी कीमत

संवाद सूत्र, श्रावस्ती। भगवान शिव के प्रिय सावन माह में शिव भक्तों की आस्था को देखते हुए डाक विभाग ने पहल की है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डाक घरों में पवित्र गंगोत्री के गंगा जल की बिक्री की जा रही है। गंगोत्री का गंगा जल आम लोगों के लिए डाक घरों में उपलब्ध है।

सावन माह में श्रद्धालुओं को भगवान शिव की पूजा में कोई दिक्कत न हो और उन्हें आसानी से पूजा पाठ के लिए गंगाजल मिल सके, इसके लिए डाक विभाग ने यह पहल की है। जिले के सभी डाक घरों में इंडिया पोस्ट के माध्यम से 250 मिली लीटर गंगा जल की शीशी मात्र 30 रुपये में डाक विभाग दे रहा है।