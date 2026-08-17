श्रावस्ती : पुलिस मुठभेड़ में दो शातिर चोर गिरफ्तार, एक गोली लगने से घायल; दो आरोपित मौके से फरार

संवाद सूत्र, श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने रविवार की रात मुठभेड़ में चोरी की योजना बना रहे दो आरोपितों को दबोच लिया। एक के पैर में गोली लगी है। दो भागने में सफल रहे। बचाव के दौरान गिरने से एक आरक्षी भी घायल है। टीम ने इलाज के लिए इन्हें भिनगा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। आरोपितों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, खोखा समेत चोरी के जेवर व रुपये बरामद हुए हैं।

एसपी राहुल भाटी ने बताया कि रात में भिनगा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राज प्रकाश सिंह टीम के साथ भ्रमणशील थे। इसी दौरान सूचना मिली कि भिनगा जंगल में अंटा तिराहे से जानकीनगर जाने वाले रास्ते पर कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे हैं। भिनगा पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने आरोपितों की घेराबंदी की। एक आरोपित ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया।

आरोपित लूची गिरफ्तार इससे बचाव करते हुए आरक्षी प्रवीण पांडेय गिरकर घायल हो गए। टीम ने आत्मरक्षा में फायरिंग की तो भिनगा क्षेत्र के वर्गावर्गी के गोबार निवासी आरोपित मंगरे प्रसाद के पैर में गोली लगी। टीम ने उसे व भिनगा नगर के हनुमानगढ़ी निवासी आरोपित लूची को गिरफ्तार किया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर दो आरोपित फरार हो गए। पूछताछ में आरोपित लूची ने फरार आरोपित हनुमानगढ़ी के गिरीश बहेलिया व गोबार निवासी शिवकुमार जायसवाल उर्फ दुबे के बारे में जानकारी दी।