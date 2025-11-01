श्रावस्ती में क्रय केंद्रों पर धान खरीद की तैयारी पूरी, मौसम की खराबी से पहले दिन नहीं पहुंचे किसान
श्रावस्ती जिले में धान खरीद केंद्रों पर धान खरीदने की पूरी तैयारी है। किसानों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि, मौसम खराब होने के कारण पहले दिन किसान धान लेकर नहीं पहुंचे। जिला प्रशासन ने क्रय केंद्र प्रभारियों को किसानों को हर संभव सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। किसानों को धान खरीद की तारीख और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी पहले ही दे दी गई है।
संवाद सूत्र, जमुनहा (श्रावस्ती)। किसानों के उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए सरकार के निर्देश पर जिले में विभिन्न स्थानों पर 26 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। एक नवंबर शनिवार को क्रय केंद्र का संचालन शुरू कर दिया गया है। धान की खरीद के लिए पूरी तैयारी कर ली गई।
वहीं, मौसम की खराबी के चलते किसान धान लेकर क्रय केंद्रों तक नहीं पहुंच सके। इससे पहले दिन ही क्रय केंद्रों की बोहनी तक नहीं हुई। दैनिक जागरण टीम ने शनिवार को तीन क्रय केंद्रों की पड़ताल की तो केंद्रों पर सन्नाटा पसरा दिखा।
बी-पैक्स धान क्रय केंद्र शिकारी चौड़ा, जमुनहा केंद्र खुला हुआ था। धान खरीद की सारी तैयारी पूरी है, लेकिन कोई किसान अपनी उपज लेकर नहीं पहुंचा। इससे केंद्र पर सन्नाटा पसरा रहा। केंद्र प्रभारी आनंद प्रताप सिंह ने बताया कि धान खरीद के लिए केंद्र पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है। अभी तक कोई किसान उपज लेकर नहीं आया है।
बी-पैक्स लक्ष्मनपुर सेमरहनिया जमुनहा केंद्र बंद था। प्रभारी नरेंद्र मिश्र की ओर से नोटिस बोर्ड पर लिखा गया था कि वे शुक्रवार व शनिवार को बी-पैक्स गौसपुर में उर्वरक वितरण करेंगे। केंद्र प्रभारी ने बताया कि उनके पास बी-पैक्स गौसपुर का भी प्रभार है। इसलिए वे गौसपुर केंद्र में डीएपी वितरण करने आए हैं। केंद्र पर धान खरीद की सारी तैयारी उपलब्ध है। किसान उपज लेकर आएंगे तो उसे खरीदा जाएगा।
साधन सहकारी संघ नासिरगंज, जमुनहा केंद्र खुला था। धान खरीद के लिए पूरी तैयारी थी, लेकिन कोई किसान धान लेकर नहीं आया। केंद्र प्रभारी उत्तम कुमार शुक्ल ने बताया कि किसानों की ओर से अभी तक बेचने के लिए केंद्र पर धान नहीं लाया गया है। उन्होंने खरीद के लिए सारी तैयारी कर ली है।
