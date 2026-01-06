बाजार में सड़क पर बह रहा गंदा पानी, सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, स्थानीय लोग परेशान

Language
    By Bhoopendra Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:23 PM (IST)

    जमुनहा बाजार में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बाजार में कूड़े के ढेर लगे हैं और नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे संक्रामक बीमारि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। जमुनहा बाजार में सफाई की व्यवस्था ध्वस्त है। बाजार में जगह-जगह कूड़ा-करकट के ढेर लगे हैं। गंदगी से बजबजा रहे नाले व नालियां संक्रामक बीमारियों को दावत दे रहे हैं। बाजार में नालियों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इससे लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बाजार की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।

    अंतरराष्ट्रीय बाजार के रूप में पहचान बना रहा जमुनहा बाजार तीन ग्राम पंचायत जमुनहा भवनियापुर, फतेहपुर बनगई व बरगदहा में बसा हुआ है। ग्राम पंचायतों की उपेक्षा का शिकार जमुनहा बाजार अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहां की सफाई व्यवस्था बदहाल है।

    कूड़ा-करकट से पटकर जगह-जगह नालियां चोक हो चुकी हैं। परिषदीय विद्यालय के पास कूड़ा-करकट का ढेर लगा है। स्थानीय निवासी दिनेश वर्मा, पंकज गुप्ता, आनंद साहनी व डीके गुप्ता ने बताया कि बाजार में कभी सफाई नहीं की जाती है।

    रास्ते पर फैली गंदगी व भरा गंदा पानी संक्रामक बीमारियों को दावत दे रहा है। ग्राम सचिव इंद्रदेव मिश्र ने बताया कि सफाईकर्मी नहीं है, प्राइवेट सफाई कर्मी रखकर सफाई कराया जाता है, लेकिन जमुनहा बाजार काफी बड़ा होने के कारण पूर्ण रूप से सफाई नहीं हो पाती है।