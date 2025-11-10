श्रावस्ती में पांच सहायक शिक्षक निलंबित, 34 का रोका गया वेतन; BSA ने क्यों की कार्रवाई?
श्रावस्ती जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पांच सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है और 34 शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। यह कार्रवाई विद्यालय निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने के बाद की गई। शिक्षकों पर बिना सूचना के अनुपस्थित रहने और शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है।
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। निर्वाचन कार्य में असहयाेग व शिक्षक सेवा नियमावली का उल्लंघन करने समेत विभिन्न आरोपों में परिषदीय स्कूलों में तैनात पांच शिक्षकों को निलंबित किया गया है। बीएलओ ड्यूटी में असहयोग करने पर तीन प्रभारी प्रधान शिक्षक, 19 सहायक शिक्षक, 11 शिक्षामित्र व एक अनुदेशक का वेतन/मानदेय बाधित करते हुए जवाब तलब किया गया है। बीएसए अजय कुमार ने यह कार्रवाई की है।
इकौना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अख्तरनगर की सहायक शिक्षिका रचना देवी, हरिहरपुररानी के उच्च प्राथमिक विद्यालय कोकल के सहायक शिक्षक पियूष मिश्रा, गिलौला के प्राथमिक विद्यालय मोहरनिया में तैनात प्रतिभा शुक्ला, सिरसिया के प्राथमिक विद्यालय रनियापुर के वीरेंद्र कुमार व जमुनहा ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय मोहनपुरवा के संतराम गुप्ता निलंबित किया गया है।
बीएलओ ड्यूटी में असहयोग करने पर हरिहरपुररानी के प्राथमिक विद्यालय पसियनपुरवा के प्रभारी प्रधान शिक्षक मुहम्मद मसीहुद्दीन, प्राथमिक विद्यालय बढ़ईपुरवा के मुहम्मद फारूक, जमुनहा के उच्च प्राथमिक विद्यालय वीरपुर के शैलेंद्र प्रताप सिंह, इकौना के उच्च प्राथमिक विद्यालय सौरूपुर की सहायक शिक्षिका अनामिका शुक्ला, उच्च प्राथमिक विद्यालय बसभरिया की प्रीती दूबे, प्राथमिक विद्यालय नत्थापुरवा की निकहत फातिफा, सिरसिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय मोतीपुर के सहायक शिक्षक पवन कुमार, गिलौला के उच्च प्राथमिक विद्यालय नेवरिया की विजय लक्ष्मी, उच्च प्राथमिक विद्यालय खुरुहरी के यशवंत सिंह, प्राथमिक विद्यालय खुरुहरी की स्वाती सिंह, प्राथमिक विद्यालय घोरमा परसिया के राकेश नारायण मिश्रा, प्राथमिक विद्यालय दमावा की प्रतिभा राव, जमुनहा के प्राथमिक विद्यालय पूरे बरगदही के कमलेश कुमार दुबे।
उच्च प्राथमिक विद्यालय हरत्तनगर गिरंट के पारितोष, उच्च प्राथमिक विद्यालय महरूमुर्तिहा के मनोज कुमार यादव, प्राथमिक विद्यालय हरद्वारी की श्वेता सिंह, प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर भैंसाही के अरविंद कुमार, उच्च प्राथमिक विद्यालय मल्हीपुर खुर्द के राजेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय खावांकला के इमरान हुसैन, हरिहरपुररानी के उच्च प्राथमिक विद्यालय कुन्ननपुर नौशहरा की शमा फिरदौस, उच्च प्राथमिक विद्यालय परसा डेहरिया के अनूप वर्मा।
हरिहरपुरानी के प्राथमिक विद्यालय लखाही बेनीनगर के शिक्षामिश्र पेशकार, इकौना के प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदापुर की रजनी पाठक, सिरसिया के प्राथमिक विद्यालय रामकरनपुरवा की अनीता तिवारी, प्राथमिक विद्यालय कन्या टिटिहिरिया की सुषमा सिंह, गिलौला के उच्च प्राथमिक विद्यालय गिलौली की ज्योति वर्मा, प्राथमिक विद्यालय दमावा की उर्मिला देवी, जमुनहा के उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपरहवा के ध्रुवराज वर्मा।
उच्च प्राथमिक विद्यालय बहोरवा के शोभाराम यादव, प्राथमिक विद्यालय उड़लहवा सेहरिया की निशि कुमारी, प्राथमिक विद्यालय तेंदुवा के राकेश कुमार, उच्च प्राथमिक विद्यालय कथरा बाजार के कमला प्रसाद वर्मा व उच्च प्राथमिक विद्यालय शिकारी चौड़ा के अनुदेशक मस्तराम का अग्रिम आदेशों तक वेतन/मानदेय बाधिक किया गया है। सभी से तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
शिक्षक सेवा नियमावली का उल्लंघन करने के आरोप में पांच सहायक शिक्षक-शिक्षिकाओं को निलंबित किया गया है और बीएलओ ड्यूटी में असहयोग करने वाले प्रभारी प्रधान शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, शिक्षामित्रों व एक अनुदेश का वेतन/मानदेय बाधित कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है।- अजय कुमार, बीएसए, श्रावस्ती।
