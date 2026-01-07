सर्द हवा बढ़ा रही गलन, ठंड से बचने के लिए चौक-चौराहों पर दिनभर अलाव का सहारा ले रहे लोग
तराई में ठंड इतरा रही है। रात में कोहरा बूंद बनकर बरसा। बुधवार को सुबह से कोहरा कम रहा, लेकिन बदली व धुंध से तराईवासियों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए ...और पढ़ें
जागरण टीम, श्रावस्ती। तराई में ठंड इतरा रही है। रात में कोहरा बूंद बनकर बरसा। बुधवार को सुबह से कोहरा कम रहा, लेकिन बदली व धुंध से तराईवासियों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। बर्फीली हवा चलने से गलनभरी ठंड में लोग ठिठुरने को विवश हुए।
दिन-प्रतिदिन लुढ़क रहे पारा से तराई का जनजीवन अस्त-व्यस्त है। गलनभरी हवा चलने से सुबह 10 बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हाईवे, मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर ठंड व कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हुई।
मौसम की बेरुखी से नदी कटान प्रभावित, दिहाड़ी मजदूर व पटरी दुकानदार कांपते दिखे। ठंड से बचने के लिए चौक-चौराहों पर दिनभर लोग अलाव से चिपके रहे। ठंड से मानव ही नहीं पशु-पक्षी भी बेहाल हैं।
बेसहारा मवेशी ठंड से बचने के लिए झुंड बनाकर खाली स्थानों पर बैठे दिखे। मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जबकि बुधवार को अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।
