सर्द हवा बढ़ा रही गलन, ठंड से बचने के लिए चौक-चौराहों पर दिनभर अलाव का सहारा ले रहे लोग

जागरण टीम, श्रावस्ती। तराई में ठंड इतरा रही है। रात में कोहरा बूंद बनकर बरसा। बुधवार को सुबह से कोहरा कम रहा, लेकिन बदली व धुंध से तराईवासियों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। बर्फीली हवा चलने से गलनभरी ठंड में लोग ठिठुरने को विवश हुए।

दिन-प्रतिदिन लुढ़क रहे पारा से तराई का जनजीवन अस्त-व्यस्त है। गलनभरी हवा चलने से सुबह 10 बजे तक बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हाईवे, मुख्य मार्गों और संपर्क मार्गों पर ठंड व कोहरे के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी हुई।