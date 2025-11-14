श्रावस्ती में सड़क हादसों में दो की मौत, दो गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती
श्रावस्ती में गुरुवार रात सड़क दुर्घटनाओं में दो बाइक सवारों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। मृतकों में संतोष यादव और रवि प्रकाश त्रिवेदी शामिल हैं। रामकुमार वर्मा गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटनाओं में हेलमेट की अनदेखी सामने आई है, जिसके कारण लोगों को गंभीर चोटें आईं।
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। गुरुवार की रात तीन अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क दुर्घटनाओं में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल दो लोगों का इलाज चल रहा है।
सोनवा क्षेत्र के रामगढ़िया गांव निवासी संतोष यादव हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र के गोपाला सराय गांव निवासी रिश्तेदार रामनिवास के साथ भिनगा के सलारपुर गांव गए थे। देर शाम वापस लौटते समय भंगहा-भिनगा मार्ग पर स्थित कुरसहा गांव के पास सड़क किनारे लगे गिट्टी के ढेर पर उनकी बाइक चढ़ गई।
इससे बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए मेडिकल कालेज बहराइच में भर्ती कराया गया। यहां संतोष की मौत हो गई। बहराइच जिले के असरफा निवासी रवि प्रकाश त्रिवेदी बाइक से भिनगा जा रहे थे।
सोनवा क्षेत्र में भिनगा-बहराइच मार्ग पर मोहरनिया गांव के पास बाइक को कंबाइन मशीन ने टक्कर मार दी। कंबाइन मशीन की पहिया चढ़ जाने से रवि प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने एंबुलेंस से जिला अस्पताल बहराइच पहुंचाया।
यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भिनगा क्षेत्र के पटना खरगौरा के पटना गांव निवासी रामकुमार वर्मा लक्ष्मननगर से अपने घर लौट रहे थे। भिनगा-बहराइच मार्ग पर जनता इंटर कालेज के निकट अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल रामकुमार को जिला अस्पताल भिनगा से ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया है।
बाइक चालक नहीं पहने थे हेलमेट
यातायात नियमों का पालन कराने के साथ जीवन की सुरक्षा के लिए बाइक चालकों को हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाने को जागरूक किया जा रहा है। परिवहन व यातायात विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी बाइक सवार बिना हेलमेट ही सड़क पर निकल रहे हैं। गुरुवार की रात हुए हादसे में मृतक व घायलों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था।
