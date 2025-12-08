सड़क दुर्घटना में बाइक सवार किशोर की मौत, एक घायल, हाईवे पर कोहरे के बीच अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। सोनवा क्षेत्र में बैभी मोड़ के पास भिनगा-बहराइच हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार किशोर की मौत हो गई, जबकि घायल एक किशोर को गंभीरावस्था में जिला अस्पताल भिनगा से मेडिकल कालेज बहराइच रेफर किया गया है।

सोनवा क्षेत्र के हुसैनपुर खुरुहरी गांव निवासी प्रिंस मिश्रा सोमवार की सुबह करीब नौ बजे परिवार को बिना बताए घर से बाइक लेकर गांव निवासी अपने दोस्त सुरेंद्र कुमार के साथ बरदेहरा मोड़ की ओर जा रहे थे। भिनगा-बहराइच हाईवे पर घने कोहरे के बीच बैभी मोड़ के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के लोगों ने घायल प्रिंस को निजी वाहन से जिला अस्पताल बहराइच ले गए।