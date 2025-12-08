सड़क दुर्घटना में बाइक सवार किशोर की मौत, एक घायल, हाईवे पर कोहरे के बीच अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर
उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार किशोर की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। घ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। सोनवा क्षेत्र में बैभी मोड़ के पास भिनगा-बहराइच हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार किशोर की मौत हो गई, जबकि घायल एक किशोर को गंभीरावस्था में जिला अस्पताल भिनगा से मेडिकल कालेज बहराइच रेफर किया गया है।
सोनवा क्षेत्र के हुसैनपुर खुरुहरी गांव निवासी प्रिंस मिश्रा सोमवार की सुबह करीब नौ बजे परिवार को बिना बताए घर से बाइक लेकर गांव निवासी अपने दोस्त सुरेंद्र कुमार के साथ बरदेहरा मोड़ की ओर जा रहे थे।
भिनगा-बहराइच हाईवे पर घने कोहरे के बीच बैभी मोड़ के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के लोगों ने घायल प्रिंस को निजी वाहन से जिला अस्पताल बहराइच ले गए।
यहां चिकित्सकों ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुरेंद्र को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सकों ने सुरेंद्र को प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कालेज बहराइच रेफर कर दिया गया।
पहने होते हेलमेट ताे बच सकती थी जान
हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई दुर्घटना के दौरान बाइक सवार मृतक व घायल किशोर हेलमेट नहीं पहने थे। हादसे के बाद मौके पर एकत्र लोगाें में चर्चा थी कि अगर प्रिंस हेलमेट पहने होते तो शायद उनकी जान बच सकती थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।