'सबको प्रतिमाह 4400 रुपये मिलेंगे', नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से हजारों की ठगी

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। सोनवा क्षेत्र के ककंधू गांव में सात माह पूर्व महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर 71 हजार 500 रुपये के ठगी का मामला प्रकाश में आया है। सोमवार को पीड़ित महिलाओं ने भिनगा स्थित पुलिस कार्यालय पहुंचकर एसपी राहुल भाटी से ठगे गए रुपये वापस दिलाने की फरियाद की। एसपी ने महिलाओं को न्याय का भरोसा दिलाते हुए मामले की जांच इकौना सीओ को सौंपी है।

ककंधू गांव की मनोरानी का आरोप है कि भिनगा नगर के मंगलभट्टा के पास रहने वाली महिला सात माह पूर्व गांव में आई और नौकरी दिलाने के नाम पर 13 हजार 400 रुपये, गांव की देनकी से छह हजार 500 रुपये लिए गए।

वहीं, सरोज कुमारी से 10 हजार रुपये, रामावती से 14 हजार सात सौ रुपये, लक्ष्मी से पांच हजार 500 रुपये, रेशमा से 13 हजार 400 रुपये, गुड़िया से सात हजार रुपये, गुड़िया द्वितीय से 10 हजार रुपये ले लिया और बताया कि सबको प्रतिमाह चार हजार 400 रुपये मिलेगा।