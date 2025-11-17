Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सबको प्रतिमाह 4400 रुपये मिलेंगे', नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से हजारों की ठगी

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:39 PM (IST)

    नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें लोगों को हर महीने 4400 रुपये देने का वादा किया गया। धोखेबाजों ने नौकरी के नाम पर लोगों से हजारों रुपये ठगे। ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने की आवश्यकता है और किसी भी नौकरी के प्रस्ताव पर विश्वास करने से पहले, उसकी अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    नौकरी दिलाने के नाम पर 71 हजार 500 रुपये ठगी का आरोप।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। सोनवा क्षेत्र के ककंधू गांव में सात माह पूर्व महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर 71 हजार 500 रुपये के ठगी का मामला प्रकाश में आया है। सोमवार को पीड़ित महिलाओं ने भिनगा स्थित पुलिस कार्यालय पहुंचकर एसपी राहुल भाटी से ठगे गए रुपये वापस दिलाने की फरियाद की। एसपी ने महिलाओं को न्याय का भरोसा दिलाते हुए मामले की जांच इकौना सीओ को सौंपी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ककंधू गांव की मनोरानी का आरोप है कि भिनगा नगर के मंगलभट्टा के पास रहने वाली महिला सात माह पूर्व गांव में आई और नौकरी दिलाने के नाम पर 13 हजार 400 रुपये, गांव की देनकी से छह हजार 500 रुपये लिए गए।

    वहीं, सरोज कुमारी से 10 हजार रुपये, रामावती से 14 हजार सात सौ रुपये, लक्ष्मी से पांच हजार 500 रुपये, रेशमा से 13 हजार 400 रुपये, गुड़िया से सात हजार रुपये, गुड़िया द्वितीय से 10 हजार रुपये ले लिया और बताया कि सबको प्रतिमाह चार हजार 400 रुपये मिलेगा।

    महिलाओं ने एसपी को बताया कि नौकरी दिलाने के कहते तो वह हर माह बहाना करती है। न नौकरी दिला रही और न लिए गए पैसों को वापस कर रही है। लोगों को पैसे लेकर नौकरी दिलाने वाले ठगों से सावधान रहना चाहिए।