    इकौना में बंद सार्वजनिक शौचालय: स्वच्छता अभियान को लगा पलीता, लोग खुले में शौच को मजबूर

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:18 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। आदर्श नगर पंचायत इकौना में सार्वजनिक शौचालयों की बदहाली स्वच्छता को आइना दिखा रही है। बाजार में कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं हैं। विभिन्न मुहल्लों और कांशीराम कालीन में लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए सार्वजनिक शौचालयों पर ताला बंद है।

    मुहल्लेवासी व बाजार में खरीदारी करने आए लोग खाली पड़े प्लाटों में गंदगी के बीच दैनिक क्रिया से निवृत्त होने को विवश हैं। यह हाल तब है जब शौचालयों की देखरेख के लिए केयरटेकर रखे गए हैं। इन्हें हर माह मानदेय मिल रहा है।

    नगर पंचायत इकौना 12 वार्डों में विभक्त है। यहां विभिन्न वार्डों में लगभग 25 हजार आबादी निवास रहती है। नगर निवासियों व बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों को दैनिक नित्यक्रिया में कोई दिक्कत हो, इसके लिए नगर में स्वच्छ भारत मिशन नगरीय योजना के तहत अलग-अलग वार्डाें में चार सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ एक चालू हालात में हैं, बाकी तीन सार्वजनिक शौचालयों में ताला बंद हैं।

    नगर क्षेत्र में प्रसाधन व्यवस्था की स्थिति यह है कि बाजार में लघुशंका जैसी बुनियादी जरूरत के लिए लोगों को खाली पड़े प्लाट, झाड़ियों और गंदगी से भरे स्थानों की शरण लेनी पड़ती है। महिलाएं और बच्चियां असुरक्षा और शर्मिंदगी के बीच अपनी जरूरत पूरी करने को विवश हैं।

    इससे न केवल स्वच्छता पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है, बल्कि संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। खुले में दैनिक क्रिया से निवृत्त होने की विवशता ने नगर के खाली स्थानों, गलियों और आवासीय क्षेत्रों के खाली पड़े प्लाटों को दुर्गंध और अस्वच्छता का केंद्र बना दिया है।

    शौचालयों में सफाई कर्मी नियुक्त हैं। शिकायत सही मिली तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बाजार में सार्वजनिक शौचालय के लिए जगह की तलाश की जा रही है।

    -गजाला चौधरी, अध्यक्ष, नगर पंचायत इकौना।