नागरिकों के लिए जानलेवा बन सकता है दूषित पानी, वार्डों में नालियों के बीच से निकाली गई है जलापूर्ति की पाइपलाइन
श्रावस्ती के इकौना नगर पंचायत में घरों में दूषित और बदबूदार पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। पाइपलाइनें नालियो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। नगर पंचायत इकौना में पाइपलाइन से घरों में दूषित व बदबूदार पानी की आपूर्ति की जा रही है। यह नागरिकों के लिए जानलेवा हो सकता है। लगभग सभी वार्डों में नालियों के बीच से जलापूर्ति की पाइपलाइन निकाली गई है। जगह-जगह लीकेज होने व जोड़ पर टेप खुल जाने से शुद्ध पानी में गंदे पानी की मिलावट हो जाती है।
इकौना नगर पंचायत 12 वार्डों में विभक्त है। यहां कबीरनगर, चौक वार्ड, गौतमनगर वार्ड स्थित कांशीराम कालोनी, बेचूबाबा वार्ड समेत सभी वार्डों में हो रही जलापूर्ति की गुणवत्ता खराब है। सुबह पाइपलाइन से बदबूदार पानी की आपूर्ति होती है। कुछ देर पानी गिरने के बाद दुर्गंध समाप्त होती है।
कांशीराम आवास के आवंटी रमजान ने बताया कि हर दिन गंदे पानी की आपूर्ति होती है। शुरुआत में पानी से तेज बदबू आती है। सभासद एहसान चौधरी ने बताया कि पुरानी पाइपलाइन में लीकेज, जर्जर आपूर्ति व्यवस्था और जल शुद्धिकरण में लापरवाही के चलते गंदा पानी नागरिकों को मिल रहा है।
यह स्थिति डायरिया, पीलिया, टायफाइड और त्वचा रोग जैसी संक्रामक बीमारियों को न्योता दे रही है। शिकायत के बावजूद नगर पंचायत और संबंधित विभाग आंख मूंदे बैठे हैं। व्यापारी संजीव नैयर ने बताया कि स्वच्छ पेयजल नागरिकों का मौलिक अधिकार है।
समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ने डा. मिथलेश शुक्ल ने बताया कि शुरुआती दूषित जल का खतरा भी कम नहीं होता। कम जागरूक नागरिक बच्चे और वृद्ध अनजाने इस पानी का उपयोग कर बीमारी के शिकार बन सकते हैं।
पानी की शुद्धता जांचने की नहीं है व्यवस्था
नगर पंचायत प्रशासन के पास घरों में पाइपलाइन से की जा रही जलापूर्ति की शुद्धता व गुणवत्ता जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है। पुरानी व जर्जर पाइपलाइन से जलापूर्ति होती है। नालियों से गुजरी पाइपलाइन में खराबी व लीकेज होने पर शुद्ध पानी में गंदे पानी की मिलावट हो जाती है।
जल जीवन मिशन अमृत-2 योजना के तहत नगर में नए ओवरहेड टैंक का निर्माण पूरा गया है। पाइपलाइन परीक्षण चल रहा है। सप्लाई में गंदा पानी आने की समस्या अस्थाई है। अतिशीघ्र ही शुद्ध पेयजल आपूर्ति शुरू होगी।
-सतीश कुमार, ईओ, नगर पंचायत इकौना।
