श्रावस्ती में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार किशोर की मौत, एक घायल

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। सोनवा क्षेत्र में बैभी मोड़ के पास सोमवार की सुबह छाए घने कोहरे में भिनगा-बहराइच हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार किशोर की मौत हो गई, जबकि घायल एक किशोर को गंभीरावस्था में मेडिकल कालेज बहराइच से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है।

सोनवा क्षेत्र के हुसैनपुर खुरुहरी गांव निवासी प्रिंस मिश्रा सुबह करीब नौ बजे परिवार को बिना बताए घर से बाइक लेकर गांव निवासी अपने दोस्त सुरेंद्र कुमार के साथ बरदेहरा मोड़ की ओर जा रहे थे। भिनगा-बहराइच हाईवे पर घने कोहरे में बैभी मोड़ के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी।

इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के लोग घायल प्रिंस को निजी वाहन से जिला अस्पताल बहराइच ले गए। यहां चिकित्सकों ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुरेंद्र को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया गया।