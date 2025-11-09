Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवक ने दरोगा को दी गालियां, सिपाही को जड़े थप्पड़...वीडियो वायरल हुआ तो मामला चर्चाओं में आया 

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी कर रहा है। वीडियो में युवक एक दरोगा को गालियां दे रहा है और एक सिपाही को थप्पड़ मार रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और युवक की तलाश जारी है। इस घटना से लोगों में आक्रोश है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी कर रहा है। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, कैराना (शामली)। योगी की पुलिस सूबे में एक्शन मोड पर है। ऐसे में जहां खाकी का इकबाल बुलंद है, वहीं चोर-उचक्के भी बिल में घुसे हैं। उधर, कैराना के चौक बाजार में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा हैं, जिसमें एक युवक सिपाही को थप्पड़ मारते हुए और उपनिरीक्षक को गालियां देता दिखाई दे रहा है। इस युवक की यह पहली वारदात नहीं है। पुलिस के साथ पूर्व में भी घटना को अंजाम दिया गया हैं। इसी वजह से इसे अर्द्धविक्षिप्त बताया जा रहा है। पुलिस आरोपित युवक को हिरासत में लेकर जांच व पूछताछ कार्रवाई में जुटी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार की रात्रि नगर के चौक बाजार चौराहे पर किलागेट पुलिस चौकी इंचार्ज विनोद राघव टीम के साथ चेकिंग अभियान चला रहे थे। इस दौरान एक युवक इको कार में जा रहा था। पुलिस टीम ने कार को रोका तो युवक की पुलिसकर्मियों से बहस हो गई। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। वहीं, युवक ने उपनिरीक्षक को गाली देने के बाद कास्टेबल के मुंह पर तमाचा मार दिया। वहीं, घटना स्थल नगर के मुख्य बाजार का होने के कारण वहां भीड़ जुट गई। भीड में शामिल लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी। जिसके बाद मामला सुर्खियों में बना है।

    पूर्व में भी हुई पुलिस से झड़प
    गत माह पूर्व रात्रि के समय पुलिस को युवक नगर में घूमता दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे कोतवाली ले गए। वहीं युवक से पुलिस ने पूछताछ की तो वह आग बबूला हो गया। पुलिसकर्मियों को उसे काबू करना मुश्किल हो गया था। उसी दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ था कि उक्त युवक अर्द्धविक्षिप्त हैं। जिसके बाद उसके स्वजन को बुलाकर उनके सिपुर्द कर पीछा छुड़ाया था।

    युवक मानसिक रूप से अर्द्धविक्षिप्त है
    चौक बाजार में युवक पुलिस टीम से उलझा है, जिस दौरान मारपीट हुई है। युवक मानसिक रूप से अर्द्धविक्षिप्त है। इसकी हरकतों के चलते बहुत लोग इसे जानते हैं। पुलिस जांच कार्रवाई में जुटी हैं।-समयपाल अत्री, कोतवाली प्रभारी कैराना